한성숙 "재창업 기업 뒷받침에 최선"

금융지원 확대·스케일업 논의

연대책임 금지 사각지대 해소

하반기 종합대책에 정책 반영

한성숙 중소벤처기업부 장관은 20일 "재창업 기업도 핵심 주역이 될 수 있도록 최선을 다해 뒷받침하겠다"는 입장을 밝혔다.

한 장관은 이날 오전 대전스타트업파크에서 재창업 기업과 재창업 지원 기관, 학계 전문가 등을 만나 진행한 정책현장투어를 통해 "재창업은 단순히 폐업과 창업을 반복하는 것이 아니라 우리 사회가 축적한 '경험'이라는 자산을 새로운 '성장동력'으로 확장하는 과정"이라면서 이 같이 말했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 20일 대전 스타트업파크에서 열린 '재창업·재도전 활성화 정책현장투어'에서 모두 발언을 하고 있다. 중소벤처기업부 AD 원본보기 아이콘

이 자리에선 ▲투자 등 금융지원 확대를 통한 재창업가 자금 애로 해소 ▲재창업가 스케일업을 위한 정책연계 방안 ▲시니어 창업가 등을 위한 재창업 정책 접근성 향상 ▲재창업 긍정 문화 확산 등을 위한 방안이 논의됐다.

중기부는 이번 정책현장투어에서 제안된 건의를 신속하게 검토·추진하고 정책화해, 하반기에 마련할 예정인 '재창업·재도전 활성화 방안'과 '글로벌 벤처 4대 강국 종합대책'에 반영할 계획이다.

정책현장투어는 장관이 중기부 주요 정책 영역과 밀접한 현장을 직접 찾아가 현장 목소리를 정책에 담아내기 위한 정책 행보로, 소상공인·중소기업·벤처·스타트업 분야 정책 고객군을 대상으로 릴레이로 진행하고 있다. 중기부는 성장단계, 창업자 특성, 신산업 분야 등 테마별·분야별로 정책현장투어를 다양하게 진행하면서 업계와 폭넓게 소통한다는 방침이다.





