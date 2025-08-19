1인 42만원 파인다이닝 '모수' 찾은 조민의 평가 "서비스 아쉬워"

“나 가정의학과” 비만약 조언도

조국 전 조국혁신당 대표의 딸 조민씨(34)가 안성재 셰프가 운영하는 화제의 파인다이닝 레스토랑 '모수'를 방문한 후기를 전했다. 모수는 넷플릭스 인기 예능 '흑백요리사'에 심사위원으로 출연했던 안 셰프가 운영하는 레스토랑이다.

지난 16일 유튜브 채널 아뜰리에에는 '1인 42만 원, 안성재 셰프 모수 솔직 후기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 조민씨를 비롯해 유명 유튜버 아옳이(33·본명 김민영), 아뜰리에 운영자 김철민 등이 함께 출연해 파인다이닝 레스토랑을 방문한 모습이 담겼다.

조민씨는 모수를 두고 "맛은 있었지만, 서비스가 아쉬웠다"라며 "쓰리 스타는 처음인데, 투 스타만 돼도 내가 왼손잡이라는 사실을 미리 파악해 세팅을 해준다"라고 평가했다.

유튜버 활동을 두고는 "라이프-워크 밸런스가 좋은 직업임은 확실하다"고 언급했다. 해당 영상은 19일 오전 기준 약 1만5000회 조회됐으나 현재는 삭제됐다.

영상에서 조민씨가 셀프 주사 관련해 대화하는 모습도 담겼다. 그는 비만치료제 '삭센다'를 추천하며, "주기가 짧을수록 용량이 적기 때문에 부작용 가능성이 낮다"라고 설명했다. 이어 직접 사용 경험을 묻는 말에 "아니, 다 알지. 나 가정의학과"라고 답했다.

조국혁신당 조국 전 대표가 15일 서울 구로구 남부교도소에서 광복절 특별사면·복권 조치로 출소하며 대국민 인사를 하고 있다.

앞서 조민씨는 과거 조국 전 대표·정경심 전 동양대 교수와 공모해 서울대 의학전문대학원(의전원) 지원 과정에서 허위 서류를 제출한'입시 비리' 혐의로 부산대 입학자격이 취소된바 있다.

조민씨는 판결 이후 "문제 된 서류들로 얻을 수 있는 모든 이득을 내려놨고, 다른 방식으로 사회적 책임을 다하고자 한다"라며 "뜻하지 않게 상처를 받은 분들께 사과드리며, 같은 실수를 반복하지 않겠다"라고 전했다.

한편, 징역 2년이 확정됐던 조국 전 대표와 징역 1년·집행유예 2년이 확정됐던 정경심 전 교수는 지난 8·15 광복절 특별사면 및 복권 대상에 포함됐다.





