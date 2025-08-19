정성호 장관, 남부지검 관봉권 단서 유실 감찰·진상 파악 지시

정성호 법무부 장관이 서울남부지검에서 '건진법사' 전성배씨의 관봉권 추적 단서를 유실했다는 의혹에 대해 감찰 등 진상 파악을 위한 조치를 취하라고 지시했다.

정성호 법무부 장관. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

법무부는 19일 "언론을 통해 알려진 '서울남부지검의 건진법사 관봉권 추적 단서 유실 및 부실 대응 문제'와 관련해 매우 엄중한 사안이므로 진상 파악과 책임 소재 규명을 위한 감찰 등 필요한 모든 조치를 취하도록 지시했다"고 밝혔다.

관봉권 단서 유실 의혹은 김건희 특검 출범 전에 건진법사 의혹을 수사했던 남부지검이 전씨 자택에서 발견한 돈다발의 출처에 관한 정보가 적힌 띠지 등을 분실했다는 내용이다. 앞서 검찰은 작년 12월 전씨 자택을 압수수색해 1억6500만원어치 현금다발을 확보했다. 이 중 5000만원어치 신권은 한국은행이 밀봉한 관봉권이었다.

남부지검은 직원이 현금을 세는 과정에서 띠지 등을 잃어버렸다는 입장이다. 당시 신응석 남부지검장은 퇴직한 상태다. 신 전 검사장은 검찰 재직 당시 대표적인 특수통으로 꼽혔다. 윤석열 전 대통령이 서울중앙지검장이던 시절 형사3부장을 지내는 등 '친윤' 검사라는 평가를 받았다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>