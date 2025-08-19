전국에 '말라리아 경보' 발령…올해 첫 원충 감염 모기 확인

질병청, 모기 물린 후 발열시 신속히 의료기관서 진단받아야

국내에서 올해 처음으로 삼일열말라리아 원충에 감염된 모기가 확인되면서 전국에 말라리아 경보가 발령됐다.

질병관리청은 말라리아 위험지역의 매개모기 내 원충을 조사한 결과, 지난달 27에서 이달 2일 사이(31주차) 경기도 양구군에서 채집한 모기에서 삼일열 원충을 발견해 19일 말라리아 경보를 발령했다고 밝혔다.

말라리아는 말라리아 원충에 감염된 얼룩날개모기에 물려 감염되는 질환으로, 발열과 오한, 빈혈, 구토, 설사 등의 증상이 나타난다. 대부분 아프리카와 동남아시아 같은 열대 지역에서 발생하지만 한국에서도 경기도 북부, 강원도 북부 등에서 나타난다. 모기에서 말라리아 원충이 발견됐다는 것은 모기에 물렸을 때 말라리아에 걸릴 위험이 그만큼 높아졌다는 얘기다.

삼일열말라리아 원충에 감염된 모기에 물리면 2주간 잠복기를 거쳐 만성피로와 고열 등을 보인다. 기존 말라리아 치료제인 클로로퀸으로도 치료가 가능하며 치사율은 0.1% 미만으로 낮다.

질병청은 국방부 및 지방자치단체와 함께해 말라리아 매개모기 조사감시사업을 통해 매년 4월부터 10월까지 인천 강화, 경기 파주·연천·고양·양주·김포, 강원도 양구·화천 등 위험 지역을 중심으로 개체 수 변화 및 감염률 감시를 수행하고 있다. 올해 누적 매개모기 일평균 개체 수는 전년 대비 54.4%(모기지수, 82.4→37.6) 감소했으나, 29주차에 많은 비가 내린 후부터 매개모기 밀도가 증가해 31주차에 들어서는 평년 동기 대비 46.9%(4.9 →7.2), 전년 동기 대비로는 24.1%(5.8 →7.2) 증가했다.

올해는 6월20일 매개모기 증가로 전국에 주의보가 발령된 이후 지난달 13일 기준 군집사례 발생 및 매개모기 개체 수 증가에 따라 총 8개 지역에 경보가 발령됐고, 현시점으로 말라리아 양성 모기 확인에 따라 전국에 경보가 발령됐다. 올해 들어 지난 13일까지 국내 말라리아 환자는 총 373명으로 지난해 같은 기간(443명)에 비해 18.8% 감소한 상황이다.

말라리아 군집사례는 위험지역에서 발생한 말라리아 환자 간 증상 발생 간격이 14일(2주) 이내이고 거주지 간 거리가 1㎞ 이내에서 2명 이상의 환자가 발생한 경우다. 올해는 총 16건이 발생해 지난해 같은 기간(22건)보다는 감소했다. 주요 감염경로는 모기가 주로 활동하는 저녁 시간에 야외 활동으로 땀이 난 상태에서 휴식할 때, 매개모기의 산란과 생육이 용이한 호수공원 및 물웅덩이 인근에 거주 및 산책하면서 모기에 물린 것으로 추정된다.

질병청은 모기에 물린 후 발열, 오한 등 의심 증상이 나타날 경우 보건소나 의료기관을 방문해 신속히 검사받아야 한다고 강조했다.

임승관 질병청장은 "말라리아 매개모기에서 원충이 확인되고 매개모기의 개체 수도 증가 추세가 확인됨에 따라 환자 발생 위험이 높아졌다"며 "위험지역 지자체는 매개모기 방제를 강화하고, 위험지역 주민과 방문자는 매개모기에 물리지 않도록 야간 활동 자제, 긴 옷 착용 및 기피제 사용, 취침 시 모기장 적극 활용 등 예방수칙을 준수해 달라"고 당부했다.





