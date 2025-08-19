스마일게이트자산운용, AI 투자정보 서비스 '머니터링' 출시

스마일게이트자산운용은 인공지능(AI) 기반 투자정보 큐레이션 플랫폼 '머니터링'을 출시했다고 19일 밝혔다.

머니터링은 AI 기술을 바탕으로 방대한 금융 데이터를 분석해 사용자 맞춤 정보를 제공하는 서비스다. 개인 투자자가 매일 접하는 뉴스, 공시, SNS, 시세, 재무 데이터 등 폭넓은 금융정보를 AI가 분석하고 요약한다. 투자자가 관심 종목이나 키워드를 등록하면 해당 정보를 상시 모니터링하고 확인해야 할 이슈와 핵심 코멘트를 실시간으로 정리해 전달한다.

머니터링은 ▲AI 큐레이션 ▲마켓보이스 ▲미국 주식 특화 정보 등 세 가지 핵심 기능을 제공한다. AI 큐레이션은 자산관리 전문가(PB)가 고객 포트폴리오를 수시로 점검하는 것처럼 사용자의 관심 종목과 키워드를 상시 분석하고 확인해야 하는 이슈를 요약해준다.

'마켓보이스'는 뉴스, 공시, SNS에서 시장 반응을 통합해 주제별로 정리해주는 기능이다. 미국 주식 특화 정보는 200여 개 글로벌 채널에서 수집한 데이터를 AI가 요약·분석·번역하는 서비스다.

플랫폼은 스마일게이트자산운용과 AI 핀테크 기업 퀀팃이 협력해 개발했다. 바쁜 일상에서 투자 판단이 필요한 직장인, 미국 주식에 관심 있는 투자자, 실시간으로 시장 반응을 포착하고자 하는 투자자에게 유용한 도구가 될 전망이다.

스마일게이트자산운용 이상원 디지털사업본부장은 "PB가 없어도 개인 투자자가 자신에게 최적화된 투자정보를 AI를 통해 손쉽게 받아볼 수 있다"며 "복잡한 시장 흐름을 이해하고 판단할 수 있도록 돕는 것이 목표"라고 말했다.





