[특징주]지니너스, 상반기 매출 62% 성장에 강세

지니너스 지니너스 389030 | 코스닥 증권정보 현재가 1,675 전일대비 35 등락률 +2.13% 거래량 67,252 전일가 1,640 2025.08.19 09:01 기준 관련기사 지니너스, 항암백신 플랫폼 ‘백시너스’ 국가신약개발사업 선정지니너스, 美 SITC서 항암백신 전임상 데이터 발표지니너스 일본 자회사 GxD, 일본 CLIA 인증 대행사 CGI K.K.와 계약 체결 전 종목 시세 보기 close 가 장 초반 강세다.

19일 오전 9시 3분 기준 지니너스는 전일 대비 8.17%(134원) 뛴 1774원에 거래되고 있다.

인공지능(AI) 신약 개발 솔루션과 제약사 데이터를 중심으로 사업 구조를 재편한 지니너스가 상반기 호실적을 기록하면서 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다. 지니너스는 올해 상반기 52억원의 매출을 올렸다. 이는 전년 동기 대비 62.5% 증가한 것으로 지난해 연간 매출의 80%를 넘어선 수준이다. 지난해까지 매출이 없던 자회사 지엑스디(GxD Inc.)는 일본 병원 및 제약사와의 협력으로 17억원의 첫 매출을 달성하기도 했다.

글로벌 AI 신약 개발 시장 진출에도 탄력이 붙을 것으로 기대된다. 현재 지니너스는 아마존웹서비스(AWS)와 AI 신약 개발 솔루션 '인텔리메드'를 AWS 마켓플레이스에 등록하거나 공동 제공 형태로 글로벌 제약사에 공급하는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다.





