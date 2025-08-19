19일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 3.5원 오른 1388.5원에 개장했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
원·달러 환율 3.5원 오른 1388.5원 개장
2025년 08월 19일(화)
19일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 3.5원 오른 1388.5원에 개장했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"2만원 육박, 비싸도 줄 서서 사먹었는데"…냉면·콩국수서 기준치 수십 배 대장균
대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급'
가게 들어오며 '충성!' 외치던 이들…식사 중 뛰쳐나가 벌인 일
"수돗물 온도가 이상해요" 훌쩍 늘어난 민원…현장 조사해 보니
코스피 폭등에 상반기 급여만 1.3억 받았다…은행 제친 금융권 '연봉킹'은 어디
"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황
'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"
택배차 안에 정체모를 비닐봉투…열어보니 '쓰레기 한 가득'
"군인이 러버콘인가"…땡볕에 주차자리 맡는 군인 영상에 '시끌'
"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장