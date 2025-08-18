본문 바로가기
선문대-비피랩, 아이들이 즐기는 코딩교육 모델 제시

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.18 11:13

언론사 홈 구독
아산시 맞춤형 늘봄 지원사업 협력… 놀이·AI 융합 수업으로 창의 인재 양성

선문대학교 전경

선문대학교 전경

선문대학교와 비피랩 코딩교육연구소가 손잡고 아산시 초등학생 맞춤형 코딩교육 혁신에 나섰다.


또 놀이와 AI 융합을 접목한 새로운 교육 모델로 미래형 창의 인재 양성에 속도를 낸다.

선문대학교 산학협력단(단장 이희원)과 비피랩 코딩교육연구소(대표 권기동)는 아산시 주관 지역맞춤형 늘봄 지원사업의 성공적 추진을 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.


이번 협약으로 양 기관은 ▲보드게임형 코딩 프로그램 ▲게임 스토리 기반 수업 ▲AI 융합 콘텐츠 등 아이들의 흥미를 끌 수 있는 코딩 교육 프로그램을 공동 개발·운영한다.


특히 선문대는 이를 지역 아동 교육 환경에 맞게 재구성해 놀이와 학습이 결합된 몰입형 수업을 구현할 계획이다.

주요 내용은 ▲교육 프로그램 공동 기획 및 운영 ▲콘텐츠 연구·개발 ▲교육 효과 분석 및 성과 평가 ▲전문 인력 교류 확대 등이다.


이희원 단장은 "지역 아이들이 즐겁게 배우며 미래 역량을 키울 수 있는 교육의 장을 마련했다"며 "산학협력 기반의 창의·융합형 인재 양성 모델을 적극 확산하겠다"고 말했다.


권기동 대표도 "선문대와 협력을 통해 혁신적이고 체계적인 코딩 교육을 마련하게 돼 뜻깊다"며 "아이들이 즐기며 배우는 환경을 꾸준히 확대해 나가겠다"고 밝혔다.


한편 이번 협약은 지역 아동 교육의 질 향상 과 미래 사회가 요구하는 창의적 인재 양성에 기여하는 사례로 주목받고 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

