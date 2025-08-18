본문 바로가기
여주시, 2025년 여주시 도예명장·도예기능장 후보자 모집

이종구기자

입력2025.08.18 10:07

시계아이콘00분 41초 소요
경기 여주시가 도자기술로 전통문화예술을 계승하고 여주시 도예발전에 공헌한 사람을 선발하기 위해 '2025년 여주시 도예명장 및 도예기능장' 후보자를 모집한다. 공고 기간은 지난 6일부터 11월 3일까지이며, 접수는 오는 10월 27일부터 11월 3일까지 진행된다.

여주시청 전경. 여주시 제공

여주시청 전경. 여주시 제공

선정 인원은 도예명장 1명, 도예기능장 3명이다. 도예명장의 선정 분야는 성형, 조각, 서화 등 도자기 제작 관련 모든 분야이며, 여주시에서 10년 이상 주민등록을 두고 도예산업에 30년 이상 종사한 자를 대상으로 한다.


도예기능장은 성형, 조각, 서화 분야별 1명씩 선발하며, 여주시에서 7년 이상 주민등록을 두고 도예산업에 20년 이상 종사한 자가 대상이다. 후보자는 사업장 소재지 관할 읍·면·동장 또는 도예산업 관련 단체장의 추천을 받아 신청할 수 있다.

심사는 공정성을 위해 대학교수와 민간 전문가 등으로 구성된 여주시 도예명장 심사위원회에서 진행한다. 1차 서류심사에서는 ▲도예분야 입상경력 및 기술보유 정도 ▲도예산업 발전 기여도 ▲도예문화 발전 공헌 ▲사회기여 활동 등을 심사하며 2차 실기심사에서는 도예명장은 지정과제와 자유과제 시연, 현장 실사를, 도예기능장은 자유과제 시연과 현장실사를 평가한다.


도예명장과 도예기능장으로 선발된 자는 증서와 현판이 수여되고, 선정된 연도에 연구활동비 지원을 받으며, 도자 관련 행사 참여 및 홍보요원 우선 임명 등 다양한 예우를 받게 된다.


접수는 방문 또는 우편으로 가능하며 이와 관련한 자세한 사항은 여주시청 홈페이지 고시·공고란의 모집 공고문에서 확인할 수 있다.




여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr


