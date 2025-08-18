엘앤케이바이오, 2분기 매출 113억·영업이익 17억

척추 임플란트 업체 엘엔케이바이오메드는 올해 2분기에 연결 기준으로 매출액 113억원, 영업이익 17억원을 달성했다고 18일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 57% 증가했고 영업이익은 흑자 전환했다.

올해 2분기 주력 제품인 척추 임플란트 제품군 매출이 늘었다. 오목가슴 임플란트 제품군 '팩투스'의 신규 매출도 반영했다.

올 상반기 누적 매출은 202억원, 영업이익 16억원으로 전년 동기 대비 각 24%, 26% 증가했다. 수익성 좋은 팩투스 제품의 성장과 적극적인 해외 영업 마케팅에 따른 주력 국가 실적 개선에 기여하며 흑자 전환했다. 다만 환율 하락에 따른 외화 평가 손실로 당기순손실 30억원을 기록했다.

해외 진출 국가별로 살펴보면 미국은 전년 동기 대비 24% 늘었다. 태국과 베트남도 각각 30%, 134% 증가했다. 주력 국가에서 고른 성장세를 보였다. 미국은 팩투스의 가파른 성장이 매출 증가의 핵심 동력으로 자리매김했다. 베트남 시장의 경우 추가 국공립 병원의 제품 등록과 신규 거래처 확보로 수요가 많이 늘어나며 전년 동기 대비 두 배 이상 성장, 글로벌 매출 확대를 견인했다.

지난 4월 미국 FDA 승인 완료한 팩투스는 현재 미국 시장에서 높은 관심과 수요로 안정적으로 공급되고 있다. 올해 상반기 매출은 2024년 연간 매출을 이미 초과 달성했다. 하반기에도 가파른 성장세가 이어질 것으로 기대한다.

최근 미국 대표 공공 의료기관인 VA병원(Veterans Affairs Hospital)에서의 첫 수술 성공을 토대로, 계속해서 미국 거점 지역의 보훈병원으로 공급망을 전격 확장할 계획이다.

엘앤케이바이오 관계자는 "보훈병원은 일반 병원 대비 치료 단가가 4~5배에 달하는 수조원 규모의 초대형 의료시장"이라며 "미국 전역 보훈병원에 자사 제품의 VA시스템 채택을 위해 적극 추진하겠다"고 강조했다.





