용인시 "생존수영 교육에 시민 464명 참여"

방학기간 32회 운영…도내 시·군 유일

장애인, 다자녀가정 청소년도 참여

경기도 용인시가 방학 기간을 이용해 실시한 '시민 생존수영 교육'에 500명 가까운 시민이 참여한 것으로 나타났다.

용인시가 방학 기간을 활용해 실시한 '시민 생존수영 교육'에서 참가자들이 전문 강사의 지도를 받으며 실습을 하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인시는 지난달 21일부터 이달 14일까지 여름철 수상 안전사고 예방과 위급상황 시 생존능력 향상을 위해 실시한 '시민 생존수영 교육'에 464명이 참여했다고 18일 밝혔다.

이번 교육은 시가 경기도 생애주기별 시민 안전교육 예산을 확보해 도내 31개 시·군 중 유일하게 진행한 프로그램이다. 프로그램은 용인시청소년미래재단, 용인도시공사, 3개 구 장애인복지관과 협업해 총 32차례 이뤄졌다.

특히 이번 교육에는 다자녀가정 청소년과 장애인 등도 참여했다. 기흥구장애인복지관에선 장애아동과 보호자가 함께 하는 교육을 실시했다.

교육은 생존 뜨기, 체온 유지법, 구명조끼 착용법, 부력 도구 사용법, 계곡·선박·항공기 사고 발생 시 대처 요령과 기본 응급처치 실습 등으로 구성됐다.

시는 이번 교육 만족도 조사에서 참가자의 99% 이상이 만족한다고 응답했고, 재참여 의사 또한 97% 이상이었다고 설명했다.

이상일 용인시장은 "교육시설 확보 등에 한계가 있지만 앞으로 지어질 공공수영장 등에서 보다 많은 시민이 생존수영 교육을 받을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



