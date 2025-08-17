신재생에너지 중심도시 영광…이재명 정부 국정 과제 반영

해상풍력·태양광 확대…지역경제 훈풍

RE100산단·햇빛·바람연금 본격 추진

장세일 영광군수 AD 원본보기 아이콘

전남 영광군이 핵심 정책으로 추진 중인 신재생에너지산업 관련 현안들이 이재명 정부 국정운영 5개년 계획에 포함됐다. '해상풍력단지 및 전용항만 조성', '영농형·수상·산단 등 태양광 입지 확대', 'RE100 산단으로 지역 균형성장 지원', '햇빛·바람 연금 확대 및 에너지 자립마을 조성' 등이 본격 추진되면서 지역경제 활성화에 대한 기대가 커지고 있다.

17일 영광군에 따르면 정부의 12대 중점과제 가운데 '에너지 고속도로를 통한 성장과 탄소중립' 항목이 영광군 발전 전략과 맞물리면서 새로운 성장 동력으로 작용할 전망이다. 풍부한 일조량과 해안선, 원전 입지 등 최적 조건을 갖춘 영광군은 정부가 구상하는 서해안 에너지 고속도로의 핵심 거점으로 부상할 것으로 보인다.

영광군은 대마산단 배후단지에 2026년부터 2031년까지 1GW 규모의 청정수소 클러스터 조성을 추진 중이다. 최근 수소특화단지 공모에 참여했으며 예비타당성 조사 대응에도 나섰다. 생산과 운송, 소재·연구소 집적을 통해 국비 확보, 대기업 투자, 고용 창출 효과를 기대하고 있다.

햇빛·바람 기본소득도 속도를 내고 있다. 재생에너지 이익을 주민과 공유하는 모델로 법제화와 재원 마련이 진행 중이다.

이재명 정부 국정과제에 영광군의 핵심 전략산업들이 대거 포함된 것은 영광군이 지난 21대 대선 공약수립 단계부터 '대선공약 제안서'를 준비해 정당과 후보 캠프 등에 전달한 것이 주효했단 분석이다.

장세일 영광군수는 "새 정부 국정과제가 영광군의 오랜 염원이 결실을 맺는 기회이자 재생에너지 중심도시로 도약할 전환점이다"며 "정부와 긴밀히 협력해 주민이 체감할 수 있는 에너지 복지와 지역경제 성과를 이루겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>