박재현 기자 now@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"막걸리 샀는데 이게 맞아? 먹으면 죽는 건가"…편... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]특검, '김건희 집사' 김예성 내일 오전 10시 소환…구속 후 첫 조사
2025년 08월 17일(일)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
'진짜였나' 4연속 로또 적중한 스님…5번째 기적 앞두고 '이목 집중'
"막걸리 샀는데 이게 맞아? 먹으면 죽는 건가"…편의점 유통기한 '사각지대'
尹이 마지막까지 찾은 애완견 '토리'…김건희 구속 후 돌봄은 누가?
홈플러스, 임대료 결렬 폐업은 '핑계'였나…안 깎고 유지한 매장도 있었다
톡 쏘는 계피맛에 바삭한 식감…커피 옆 '그 과자' 1조 육박 매출 비결[맛있는 이야기]
"업무 많고 급여 낮은 직업"…미국도 젊은층 교직 기피 뚜렷
트럼프가 주면 안받아?…톰 크루즈, '케네디센터 공로상' 수상 제안 '거절'
"5성급 호텔·샤넬백·반클리프 목걸이"…요즘 MZ 프러포즈 필수템
尹이 마지막까지 찾은 애완견 '토리'…김건희 구속 후 돌봄은 누가?
현대차 노조 "내달 파업 불사"…한국GM은 쟁대위 재개