알래스카서 마주한 트럼프·푸틴, 우크라戰 종전 논의 돌입

모두발언 없이 회담 시작…종전 전환점 되나

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 15일(현지시간) 미 알래스카주 앵커리지에서 우크라이나 전쟁 종식을 위한 정상회담에 들어갔다. 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공으로 전쟁이 시작된 지 3년6개월이 지난 가운데 이번 미·러 정상회담이 종전의 중대한 전환점이 될지 주목된다.

트럼프 대통령이 탑승한 대통령 전용기 에어포스원은 이날 오전 10시20분(미 동부시간 오후 2시20분)에 회담 장소인 엘먼도프-리처드슨 합동기지에 먼저 도착했다. 약 30분 뒤 푸틴 대통령의 전용기가 같은 장소에 착륙했다.

트럼프 대통령은 비행장 레드카펫 위에서 푸틴 대통령을 기다리다가 그가 다가오자 먼저 손을 내밀어 악수했다. 두 정상은 환하게 웃으며 손을 맞잡았고, 다른 한 손으로는 서로의 팔을 가볍게 치며 반가움을 표현했다.

이번 두 정상의 대면 회동은 2019년 6월 오사카에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 6년 만이다. 푸틴 대통령은 2022년 우크라이나 침공 이후 처음 서방을 방문했다.

두 정상은 약 10초간 악수와 짧은 대화를 나눈 뒤 레드카펫을 따라 군 의장대를 사열한 뒤 '알래스카 2025' 문구가 적힌 연단에서 약 30초간 기념촬영을 했다. 레드카펫 양쪽에는 F-22 스텔스 전투기 4대가 배치돼 있었다.

이어 두 정상은 함께 미국 대통령 전용 리무진인 캐딜락에 올라 회담장으로 향했다. 트럼프 대통령은 운전석 대각선 뒤 상석에, 푸틴 대통령은 운전석 바로 뒤에 앉았다.

회담장 벽면에는 파란색 배경에 흰 글씨로 '평화 추구(PURSUING PEACE)'란 문구가 새겨져 있었으며, 양측은 모두발언 없이 비공개 회담을 시작했다.

당초 이번 회담은 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 1대1 단독 회담을 한 뒤 오찬을 겸한 확대 회담에서 참모들이 합류할 예정이었으나, 백악관은 회담 직전 형식이 3대3 회담으로 변경됐다고 밝혔다. 미국 측에서는 마코 루비오 국무부 장관과 스티브 위트코프 중동특사, 러시아 측에선 세르게이 라브로프 외무부 장관과 유리 우샤코프 대통령궁 외교정책보좌관이 각각 배석했다.





