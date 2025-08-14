본문 바로가기
여주시보건소, 예비부모 건강검진 항목 19종서 25종으로 확대

이종구기자

입력2025.08.14 17:45

경기 여주시보건소는 건강한 출산 준비를 위해 예비부모 무료 건강검진 항목을 기존 19종에서 25종으로 확대 시행한다고 14일 밝혔다.

여주시보건소는 건강한 출산 준비를 위해 예비부모 무료 건강검진 항목을 기존 19종에서 25종으로 확대 시행한다. 여주시 제공

여주시보건소는 건강한 출산 준비를 위해 예비부모 무료 건강검진 항목을 기존 19종에서 25종으로 확대 시행한다. 여주시 제공

이번 조치는 결혼을 앞둔 예비부부와 신혼부부들의 건강하고 안전한 임신·출산 환경을 조성하기 위한 것이다.


추가되는 항목은 6종으로 C형간염 항체, 빈혈, 혈색소, 적혈구, 백혈구, 혈소판 검사다.

감염성 및 혈액학적 질환의 조기 발견에 기여하고, 특히 결혼 연령 상승에 따른 난임 시술 증가 추세를 반영하여 검사 항목을 보강했다.


검사 항목으로는 예비아빠 23종, 예비엄마 25종으로 구성된다.


예비아빠 23종은 매독, 에이즈, B형간염, C형간염, 빈혈, 간 기능 검사 등이며, 예비엄마 25종은 예비아빠 검사항목에 풍진항체(2종)가 추가되어 임신 전 풍진 감염 예방과 태아 건강관리에 중점을 두었다.

여주시 보건소 관계자는 "예비부모 건강검진 항목 확대를 통해 감염병 예방과 혈액질환을 조기 발견은 물론, 건강한 임신·출산 환경을 만들 수 있도록 적극 지원하며 앞으로도 시민들의 생애주기별 건강관리를 위해 다양한 사업을 추진하겠다"고 전했다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

