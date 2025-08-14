본문 바로가기
오뚜기, 2분기 영업익 26.8%↓…함영준 회장 5억 수령

한예주기자

입력2025.08.14 16:13

언론사 홈 구독
영업익 451억원, 매출액 9020억원

오뚜기 는 올해 2분기 연결기준 영업이익이 451억원으로 전년 동기 대비 26.8% 감소했다고 14일 공시했다.


같은 기간 매출액은 9020억원으로 5% 증가했으며, 순이익은 341억원으로 19.3% 줄었다.

상반기 연결기준 영업이익은 전년 동기 대비 23.9% 감소한 1026억원, 매출은 4.6% 늘어난 1조8228억원을 기록했다. 반기순이익은 674억원으로 25.8% 감소했다.

오뚜기.

오뚜기 관계자는 "내수는 만두, 피자, 냉장면 등 냉장·냉동 매출이 확대됐고 해외도 수출이 증가했다"며 "다만, 판관비와 원료원가 상승에 따른 매출원가율이 상승해 영업이익이 감소했다"고 말했다.


실제 상반기 해외 매출은 1963억원으로 18.3% 늘었다. 미국과 베트남 중심으로 매출이 증가했으며, 전체 매출에서 해외 비중은 10.8%로 1.3%포인트 높아졌다는 설명이다.


한편, 이날 오뚜기 반기보고서에 따르면 함영준 오뚜기 회장은 올해 상반기 5억1000만원의 보수를 수령했다. 상여나 기타소득은 없으며, 급여 명목으로 5억1000만원을 수령했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
