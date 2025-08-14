본문 바로가기
문화·라이프
문화일반

영화인들 만난 최휘영 장관, 제작 지원·투자 확대 약속

이종길기자

입력2025.08.14 14:12

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"韓 영화산업 생태계 회복 위한 마지막 기회"

최휘영 문화체육관광부 장관이 정부 차원에서 영화산업을 지원하겠다고 약속했다.


최휘영 문화체육관광부 장관이 14일 서울 마포구 영화진흥위원회 영화교육지원센터에서 열린 '영화계 소통 간담회'에서 한국 영화산업 회복을 위한 지원 방안을 논의하고 있다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 14일 서울 마포구 영화진흥위원회 영화교육지원센터에서 열린 '영화계 소통 간담회'에서 한국 영화산업 회복을 위한 지원 방안을 논의하고 있다.

최 장관은 14일 서울 마포구 영화진흥위원회 영화교육지원센터에서 열린 '영화계 소통 간담회'에서 윤제균 감독과 허가영 감독, 김원국 하이브미디어코프 대표, 이동하 한국영화프로듀서조합 대표 등을 만나 한국 영화산업의 현황에 관해 이야기를 나누고 영화 분야 정책 방향을 논의했다.

영화인들은 한국 영화산업의 재도약을 위해서는 영화계 전반에 대한 정부 지원이 더 강화돼야 한다고 한목소리를 냈다. 특히 영화 초기 기획개발 단계에서의 지원을 확대하고, 중예산영화 제작 및 국제 공동제작 지원을 지속해야 한다고 강조했다. 더불어 펀드 등 투자 활성화를 위해 정부가 적극적으로 나서야 한다고 요청했다.


이에 대해 최 장관은 "지금이 한국 영화산업 생태계 회복을 위한 마지막 기회"라며 "현장의 목소리를 바탕으로 제작 지원, 투자 확대 등을 통해 영화산업 회복을 위한 노력을 지속하고, 다양성 확보를 위해 독립예술영화 지원도 확대해 나가겠다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
