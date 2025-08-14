본문 바로가기
거창군, 화장시설 건립 설계 용역' 완료보고회 열어

영남취재본부 최순경기자

2025.08.14

2026년 말 준공 목표

경남 거창군은 경남 서북부 지역 화장시설 부재로 인한 주민 불편을 해소하기 위해, 민선 8기 주요 공약사업으로 추진하고 있는 '거창군 화장시설 건립 설계 용역' 완료보고회를 개최했다고 14일 밝혔다.


보고회에는 군 관계자와 화장시설 설치추진위원회 등 27명이 참석해, 실시설계 용역 진행 상황과 건축물 내·외부 공간, 토목 및 조경 2개 분야에 대한 보고가 진행됐다.

거창군 화장시설 조감도.

거창군 화장시설 조감도.

우선 건축설계 분야는 현대적이고 세련된 이미지를 구현하면서도 자연과 조화를 이루는 아름다운 건축물로 설계해, 추모와 휴식을 겸하는 공간으로 조성했다.

토목 및 조경설계 분야에서는 부지 조성계획, 진입도로 개설, 전체적인 조경계획, 건축물 배치와 이동 동선 등 주민들이 이용하는 데에 최대한 편리하도록 구성했다.


구인모 군수는 "오늘 완료보고회는 '격조 있는 이별, 공원 같은 화장시설' 건립을 목표로 추진 중인 천상 공원의 완성된 모습을 예측해 볼 수 있는 뜻깊은 시간이었다"며 "화장시설 건립에 대한 군민들의 기대가 큰 만큼 속도감 있는 추진으로 조속히 주민들의 불편이 해소되기를 바란다"고 말했다.


한편 거창군은 내달 토목공사 착공을 시작으로 10월 건축공사를 착공하고 내년 12월 준공을 거쳐 2027년에는 시설 이용이 가능하도록, 현재 군 계획시설 실시계획 인가 고시 등 마무리 행정절차 이행을 추진하고 있다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
