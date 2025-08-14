본문 바로가기
임영웅, 극장서 정규 2집 청음회 개최 '역대급 규모'

이이슬기자

입력2025.08.14 09:32

임영웅, 정규 2집' IM HERO 2' 청음회 개최 보도사진. 사진제공=물고기뮤직

가수 임영웅이 정규 2집 '아임 히어로 2'(IM HERO 2) 발매 전날 전국 CGV에서 대규모 청음회 연다고 물고기뮤직과 CGV가 14일 밝혔다.


청음회는 오는 28일 하루 동안 전국 CGV 약 50여개 극장에서 동시 진행되며, 약 5만명이 참여할 예정이다. 국내 음원 공개 전 청음 이벤트로는 역대 최대 규모다.

이번 행사에서는 정규 2집 수록곡 전곡과 타이틀곡 뮤직비디오가 공개된다. 참석자 전원에게는 앨범 발매와 청음회를 기념한 스페셜 한정 특전이 증정된다.


임영웅은 이번 정규 2집을 CD 판매 없이 앨범북 형태로 제작, 팬들의 부담을 줄이고 환경을 배려하는 제작 방식을 도입했다. 청음회 역시 불필요한 경쟁 없이 팬들이 음악을 온전히 즐길 수 있는 축제의 장으로 기획됐다. 그는 "오랜 시간 심혈을 기울인 앨범을 팬들과 가장 먼저 나누고 싶었다"며 "음악과 감동이 함께하는 소중한 시간이 되길 바란다"고 말했다.


청음회 예매는 오는 21일 오전 10시부터 CGV 극장별로 순차 오픈된다. 임영웅의 정규 2집은 오는 29일 각종 음원사이트를 통해 발매되며, 10월부터 전국투어 콘서트를 개최한다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr


