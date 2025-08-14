본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

산림청, 숲 가꾸기 등 산림사업장 특별 안전점검

대전=정일웅기자

입력2025.08.14 09:30

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

산림청은 이달 14일~내달 19일 산림사업장 안전사고 예방을 위해 특별 안전점검을 실시한다고 14일 밝혔다.


산림청 관계자가 산림사업장에서 현장 안전점검을 실시하고 있다. 산림청 제공

산림청 관계자가 산림사업장에서 현장 안전점검을 실시하고 있다. 산림청 제공

AD
원본보기 아이콘

안전점검은 최근 건설 현장에서 노동자 사망 사고가 잇따르는 등 국가적 차원의 사업장 안전점검 필요성이 높아진 데 따른 조치다.

안전점검 대상은 숲 가꾸기, 임도, 사방, 산림병해충방제 등 산림사업 전반이다. 산림사업은 산림 내 급경사지와 암반 등 열악한 환경에서 기계톱, 굴착기 등 장비를 사용하는 고위험 작업을 진행하는 사례가 많아 안전사고 발생 위험도 높다.


이에 산림청은 관련 규정에 따른 안전보건 조치 이행 여부와 보호구 착용 등 근로자 보호를 위해 필요한 현장 안전 이행 실태를 중점적으로 살펴볼 방침이다.


송준호 산림청 산림복지국장은 "국민의 생명과 안전을 지키는 일은 국가의 책무"라며 "현장 안전점검을 통해 산림사업 근로자가 안전한 환경에서 작업할 수 있는 환경을 조성하기 위해 다양한 조치를 강구하겠다"고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는지도 비밀로 카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

더 가볍게, 더 강하게… 포는 또 진화한다

"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

네이버 "대한민국 구석구석 가장 잘 아는 AI 모델…수출도 가능"

美국무 "철통같은 동맹 진전 위해 이 대통령과 협력 고대"

새로운 이슈 보기