경기 농기원, 50세 미만 창농·창업반 교육생 모집

이영규기자

입력2025.08.14 07:16

경기도가 신규 농업인 창업 및 창농 교육생을 모집한다.


경기도 농업기술원은 오는 18일부터 28일까지 만 50세 미만 경기도민과 귀농·귀촌 희망자를 대상으로 '제2기 신규농업인 창업 창농반 교육' 참가자 15명을 모집한다고 14일 밝혔다.

교육은 오는 9월15일부터 18일까지 나흘간이며, 경기도농업기술교육센터와 안성시 우수 농가 현장에서 이론과 현장 교육이 병행된다.


경기도농업기술원의 창업 및 창농반 견학사진

경기도농업기술원의 창업 및 창농반 견학사진

주요 프로그램은 ▲귀농·귀촌 성공 전략 수립 ▲농지제도와 주택 마련 ▲병해충 및 토양관리 ▲우수 농가 견학 ▲귀농 계획서 작성 ▲창업 자금 활용 등 귀농·귀촌 정보와 우수사례 정보 공유 등이다.


수도권 농촌진흥기관 업무 협약에 따라 서울·인천 시민도 정원의 5%(1명) 이내에서 참여할 수 있다.

신청은 경기도농업기술원 누리집(nongup.gg.go.kr) 또는 경기도농업기술교육센터(화성시 병점중앙로 283-33) 현장 방문, 등기우편 중 택일하면 된다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
