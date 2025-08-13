한성숙 장관 "하반기에 '글로벌 벤처 4대 강국' 종합대책 마련"

벤처·스타트업 관련 협단체장과 간담회

업계, 규제혁신·모태펀드 확대 등 건의

한성숙 중소벤처기업부 장관은 13일 서울 종로구 광화문빌딩에서 벤처스타트업 관련 협·단체장을 만나 업계 애로 및 정책 건의사항을 청취했다.

이날 간담회는 벤처창업 분야의 첫 번째 정책현장투어로, 벤처기업협회, 코리아스타트업포럼, 한국벤처캐피탈협회, 한국엔젤투자협회, 초기투자엑셀러레이터협회 등 주요 협단체가 참석했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 13일 서울 종로구 광화문빌딩에서 열린 '벤처생태계 활성화를 위한 정책현장투어'에서 인사말을 하고 있다. 중소벤처기업부 AD 원본보기 아이콘

한 장관은 소상공인·중소기업·벤처창업 분야 정책 고객군을 만나 애로사항 및 정책건의 사항을 청취하고 소통하는 정책현장투어를 진행하고 있다. 중기부의 주요 정책 영역과 밀접한 현장을 직접 찾아가, 현장의 목소리를 정책에 담아내기 위한 릴레이 방식의 현장 행보다.

협·단체는 ▲혁신벤처 생태계의 글로벌화를 위한 규제 혁신 ▲벤처스타트업 생태계 전체를 연계하여 지원할 수 있는 중기부 역할 강화 ▲신산업 스타트업 성장 기반을 마련하기 위한 규제 샌드박스 고도화 ▲벤처투자 시장의 성장을 견인하는 모태펀드 예산 확대 ▲지역투자 기능 강화 등을 건의했다.

한 장관은 "대한민국 '진짜 성장' 실현을 위해서는 벤처생태계 활성화가 중요하다"며 "오늘을 시작으로 전문가, 벤처·스타트업 업계와 릴레이 간담회를 연속적으로 추진하고, 이를 통해 발굴된 과제를 토대로 오는 하반기에 '글로벌 벤처 4대 강국 종합대책'을 마련하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>