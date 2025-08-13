김병수 시장 "시민 안전 최우선…전 부서 비상근무체제 가동"

김포시, 호우경보 발효

재난안전대책본부 가동

경기 김포시(시장 김병수)가 13일 김포 전역에 발효된 호우경보에 따라 집중호우 피해 최소화를 위한 긴급 대응에 나섰다.

김병수 김포시장이 13일 김포 전역에 발효된 호우경보에 따라 집중호우 피해 최소화를 위한 긴급 재난안전본부를 가동하고 있다. 김포시 제공

김병수 시장은 이날 오전 대곶·하성 침수 우려 현장을 직접 점검한 뒤 재난안전상황실로 이동해 긴급회의를 주재, 부시장 및 실·국장 등 주요 간부들과 피해 예방을 위해 실시간 대응체계를 가동했다.

김병수 시장은 긴급현안대응회의에서 전 부서를 대상으로 비상근무체제 가동을 지시하고, 읍·면·동 현장 대응 인력의 즉시 배치를 주문했다.

김병수 시장은 "시민 안전이 최우선이다. 이번 집중호우가 인명피해로 이어지지 않도록 모든 가용자원을 총동원하라"고 강조하며 "특히 재난문자 발송, 시민안내 방송 등을 신속히 시행해 위급상황 시 시민들이 안전하게 대피할 수 있도록 하라"고 지시했다.

현재 김포시는 하천 수위와 배수펌프장 가동 현황, 산사태 취약지, 지하차도 및 저지대 주택가 등 위험 지역에 대한 실시간 모니터링을 강화하고 있으며, 소방·경찰·군부대 등 유관기관과의 긴밀한 공조 체계를 유지하고 있다.

김포시는 기상 상황과 현장 피해 상황을 지속적으로 모니터링하며, 필요시 추가 대책회의를 열어 선제적 대응에 나설 계획이다.

한편, 기상청에 따르면 이날 김포 지역에는 시간당 70㎜ 이상의 강한 비와 함께 돌풍이 동반될 가능성이 높아 하천 범람, 토사 유출, 저지대 침수 등 각종 피해 우려가 큰 상황이다.





