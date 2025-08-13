본문 바로가기
수도권 곳곳 '시간당 100㎜'…내일 오전까지 극한호우

임춘한기자

입력2025.08.13 14:06

시계아이콘00분 29초 소요
호우 긴급재난문자 27차례 발송

수도권 곳곳에 시간당 강우량이 100㎜를 넘는 폭우가 쏟아지고 있다. 극한호우는 내일 오전까지 수도권을 중심으로 반복될 것으로 예상된다.


13일 경기도 고양시에서 차량들이 물에 잠긴 도로를 달리고 있다. 연합뉴스

13일 경기도 고양시에서 차량들이 물에 잠긴 도로를 달리고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 인천 옹진군 덕적도에는 13일 오전 8시 14분부터 오전 9시 14분까지 1시간 동안 149.2㎜의 비가 내렸다. 이는 태풍이 온 경우를 제외하면 역대 최고 수준이다.

경기 고양시 덕양구 현천동에 설치된 주교 자동기상관측장비(AWS)에선 오전 11시부터 정오까지 105.0㎜ 비가 내린 것으로 집계됐다. 서울 은평구과 경기 김포시에서는 시간당 강우량이 103.5㎜와 101.5㎜였다.


호우 긴급재난문자는 오후 1시 45분까지 27차례 발송됐다. 기상청은 '1시간 강수량 50㎜ 이상이면서 3시간 강수량 90㎜ 이상인 경우' 또는 '1시간 강수량 72㎜ 이상인 경우'에 문자를 발송한다.


누적 강수량은 오후 1시 기준 경기 김포 224.0㎜, 인천 145.2㎜, 인천 강화 147.9㎜, 서울 112.1㎜, 경기 파주 110.1㎜ 등이다.

기상청은 오전 11시 예보에서 14일까지 수도권과 서해5도에 50∼150㎜, 인천·경기북부·서해5도에 많게는 200㎜ 이상 비가 더 내릴 것으로 전망했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

