SK에너지, 주유·충전소서 '더왕대박' 포인트 사은행사

조성필기자

입력2025.08.13 10:27

홈케어 세트 등 사은품 제공

SK에너지는 13일부터 한 달간 전국 SK주유소와 충전소에서 포인트 적립과 사은품 혜택을 묶은 '더(THE)왕대박' 행사를 한다고 밝혔다. 참여 고객은 홈케어 세트(세제류)나 퍼스널케어 세트(손세정제) 가운데 하나를 받을 수 있다.


SK에너지가 8월 13일부터 한 달간 전국 SK주유소와 충전소에서 ‘더(THE)왕대박’ 포인트 사은행사를 시행할 예정이다. SK이노베이션 제공

행사 기간 주유소에서 5만원 이상, 충전소에서 3만원 이상 결제하고 머핀 포인트와 OK캐쉬백 포인트를 합산해 3000포인트 이상 보유하면 참여할 수 있다. 신규로 OK캐쉬백 앱에 가입하거나 최근 6개월간 접속 이력이 없는 고객이 재접속하면 1000포인트를 추가로 지급한다. 지급된 포인트는 행사 참여에 바로 사용할 수 있다.

앞서 SK에너지는 지난달 31일 기존 멤버십 서비스인 머핀을 종료하고 OK캐쉬백 포인트가 적립되는 엔크린보너스카드로 일원화했다. 기존 머핀 포인트와 OK캐쉬백 포인트는 전국 9만5000여개 제휴처에서 사용할 수 있다.


SK에너지 관계자는 "멤버십 서비스가 OK캐쉬백 기반으로 통합되면서 고객 혜택이 대폭 확대됐다"며 "더 많은 고객이 변화된 서비스를 직접 경험하고 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 이번 사은행사를 준비했다"고 말했다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
