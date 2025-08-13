신세계百, 전 점포서 '베이비 페어'…비욘드 신세계서도 진행

출산율 회복세 영향

유모차·발육용품 등 50여개 브랜드 참여

신세계백화점이 출산율 회복세에 발맞춰 오는 14일부터 20일까지 전국 13개 점포에서 '베이비 페어'를 연다고 13일 밝혔다.

이번 행사에는 유모차, 발육용품, 신생아 의류 등 50여 개 유·아동 브랜드가 참여한다. 최대 60% 할인과 금액대별 사은품, 단독 특가, 체험 콘텐츠를 한자리에서 선보인다. 온라인 쇼핑 플랫폼 비욘드신세계, SSG닷컴 신세계백화점몰 등 온라인 채널에서도 같은 기간 동시에 진행한다.

신세계百 강남점 10층 아동전문관 매장 전경. 신세계백화점 제공. AD 원본보기 아이콘

통계청에 따르면, 올해 1~5월 출생아 수는 10만 6048명으로 전년 대비 6.9% 증가했다. 이 같은 회복세는 유·아동 상품 수요 확대와 맞물려 백화점 성장세를 견인하고 있다. 실제로 올해 상반기 신세계백화점 아동 카테고리 매출은 전년 동기간 대비 10%, 프리미엄 아동 장르는 13% 성장했다.

출산율 증가와 함께 'VIB(Very Important Baby)' 트렌드가 확산하면서, 자녀를 둔 부모는 물론 이모·삼촌 등 가족과 지인의 선물 구매 빈도도 꾸준히 늘고 있다.

강남점에서는 프리미엄 유모차 브랜드 '부가부'를 품목별 10% 할인된 가격에 선보인다. 강남점에만 단독 입점한 네덜란드 럭셔리 아기 띠 브랜드 '아티포페'는 같은 기간 전 품목 5% 할인 혜택과 함께, '자이가이스트 아기 띠' 구매 고객에게 스페셜 기프트를 증정한다.

유모차, 발육용품 구매 고객을 위한 사은행사도 준비됐다. 블루독베이비, 밍크뮤, 압소바, 싸이벡스, 바베파파, 에그 등에서는 구매 금액대별 상품권을 증정한다. 광주점(8월 14~17일)과 센텀시티점(8월 18~24일) 이벤트홀에서는 국내 최대 육아 전문 박람회 '코리아 베이비페어'와 협업한 컨벤션형 베이비페어가 열린다.

광주점에는 30개, 센텀시티점에는 22개의 브랜드 부스가 마련되며, 베베루나, 베이비브레짜, 디프락스 외 그간 백화점에서 만나볼 수 없던 유아동 인기 유모차, 카시트, 발육 용품 브랜드를 접할 수 있다. 행사장에서 브랜드 합산 5만원 이상 구매한 고객에게는 사은품과 '베이비 기프트백'을 선착순 100명 한정으로 증정한다.

방학 시즌을 맞아 다양한 팝업 스토어와 체험형 콘텐츠도 선보인다. 강남점 10층에서는 덴마크 발육용품 '리엔더'와 '다이치' 팝업을 비롯해 유아동 라이프스타일 브랜드 '몽레브' 팝업이 열린다. 센텀시티점 6층 보이드에서는 프랑스 감성 홈웨어 브랜드 '필링띵스' 팝업과 부산·경주 인기 드로잉 카페 '에이틀리에' 아트 체험이 진행된다.

신세계 모바일 앱 비욘드신세계와 SSG닷컴 신세계백화점 몰에서는 싸이벡스, 오가닉맘, 슈슈앤크라 등 인기 브랜드를 최대 60% 할인하며 온라인 고객 모시기에 나선다.

선현우 신세계백화점 패션담당은 "출산율 회복세와 함께 성장하는 신생아 상품 시장에 맞춰 다양한 혜택을 담은 베이비페어를 준비했다"며 "오프라인 매장뿐 아니라 비욘드신세계와 SSG닷컴을 통한 온라인 혜택까지 더해, 예비 부모와 선물 준비 고객 모두에게 특별한 쇼핑 경험을 선사하겠다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>