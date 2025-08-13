[컨콜]펄어비스 '붉은사막' 내년 1분기로 출시 연기

"파트너사 협업 과정서 지연"

올해 하반기 기대작으로 손꼽혔던 펄어비스 '붉은사막'의 출시일이 내년 1분기로 연기됐다.

펄어비스 신작 '붉은사막' 이미지. 펄어비스 제공

허진영 펄어비스 대표는 13일 진행된 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "오프라인 유통과 콘솔 인증 등 여러 파트너사와의 협업 및 스케줄 조정 등으로 인해 부득이하게 1분기 지연될 것으로 보인다"며 "약속한 4분기 출시 일정을 지키지 못해 사과의 말씀 드린다"고 말했다.

'붉은사막'은 펄어비스의 첫 트리플A(블록버스터급) 콘솔 게임으로, 2014년 선보인 '검은사막'의 후속작이다.

그는 "성공을 위한 전략적 선택이니 너른 이해 부탁드린다"며 "게임스컴에서가 아니라 사업적 판단에 따라 적절한 시점에 (구체적인 출시 일정을) 공개하겠다"고 덧붙였다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



