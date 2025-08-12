[내일날씨]중부 중심 많은 비…수도권엔 집중호우

13~14일 중부지방을 중심으로 많은 비가 내릴 것으로 전망된다.

12일 기상청에 따르면 수요일인 13일엔 전국적으로 비가 내리겠다. 수도권과 서해5도의 경우 13일부터 이틀간 50∼120㎜에 이르는 많은 비가 내리겠다. 인천과 서해5도, 경기북부에는 최대 150㎜ 이상 오는 곳도 있겠다.

강원내륙·산지의 예상 강수량은 30∼100㎜(강원중·북부내륙 최대 120㎜ 이상)이며, 동해안의 경우 강원북부동해안에 10∼40㎜, 강원중·남부동해안에 5∼20㎜ 비가 내올 전망이다.

또 충남북부·충북중부·충북북부에는 30∼80㎜(충남북부 최대 100㎜ 이상), 대전·세종·충남남부·충북남부에는 20∼60㎜의 비가 전망된다. 광주·전남에는 20∼80㎜(전남해안 최대 100㎜ 이상), 제주산지엔 20∼60㎜, 전북·부산·울산·경남·대구·경북엔 10∼60㎜(경남 남해안 최대 80㎜ 이상), 산지를 제외한 제주엔 5∼20㎜, 울릉도와 독도엔 5∼10㎜ 비가 예상된다.

집중호우가 쏟아질 때도 있겠다. 수도권의 경우 인천·경기북부·서해5도는 13일 오전부터 14일 새벽까지 시간대에 시간당 30∼50㎜, 14일 오전에 시간당 30㎜ 안팎씩 비가 쏟아지겠다. 서울과 경기남부는 13일 밤부터 14일 새벽까지 시간당 강우량 30∼50㎜, 13일 오전에서 오후와 14일 오전에 시간당 30㎜ 안팎의 호우가 전망된다.

아울러 강원내륙·산지는 13일 오후에서 14일 오전까지 시간당 30㎜안팎, 13일 새벽에서 오전까지 충남북부서해안과 14일 새벽 충남북부에도 시간당 30㎜ 안팎 집중호우가 예상된다. 서해안과 중부내륙에는 비와 함께 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 돌풍급 강풍도 불겠다.

기온은 평년기온 수준을 유지하겠다. 13일 아침 최저기온은 22∼26도, 낮 최고기온은 27∼33도겠다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



