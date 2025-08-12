본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[내일날씨]중부 중심 많은 비…수도권엔 집중호우

유제훈기자

입력2025.08.12 18:00

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

13~14일 중부지방을 중심으로 많은 비가 내릴 것으로 전망된다.


12일 기상청에 따르면 수요일인 13일엔 전국적으로 비가 내리겠다. 수도권과 서해5도의 경우 13일부터 이틀간 50∼120㎜에 이르는 많은 비가 내리겠다. 인천과 서해5도, 경기북부에는 최대 150㎜ 이상 오는 곳도 있겠다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

강원내륙·산지의 예상 강수량은 30∼100㎜(강원중·북부내륙 최대 120㎜ 이상)이며, 동해안의 경우 강원북부동해안에 10∼40㎜, 강원중·남부동해안에 5∼20㎜ 비가 내올 전망이다.


또 충남북부·충북중부·충북북부에는 30∼80㎜(충남북부 최대 100㎜ 이상), 대전·세종·충남남부·충북남부에는 20∼60㎜의 비가 전망된다. 광주·전남에는 20∼80㎜(전남해안 최대 100㎜ 이상), 제주산지엔 20∼60㎜, 전북·부산·울산·경남·대구·경북엔 10∼60㎜(경남 남해안 최대 80㎜ 이상), 산지를 제외한 제주엔 5∼20㎜, 울릉도와 독도엔 5∼10㎜ 비가 예상된다.


집중호우가 쏟아질 때도 있겠다. 수도권의 경우 인천·경기북부·서해5도는 13일 오전부터 14일 새벽까지 시간대에 시간당 30∼50㎜, 14일 오전에 시간당 30㎜ 안팎씩 비가 쏟아지겠다. 서울과 경기남부는 13일 밤부터 14일 새벽까지 시간당 강우량 30∼50㎜, 13일 오전에서 오후와 14일 오전에 시간당 30㎜ 안팎의 호우가 전망된다.

아울러 강원내륙·산지는 13일 오후에서 14일 오전까지 시간당 30㎜안팎, 13일 새벽에서 오전까지 충남북부서해안과 14일 새벽 충남북부에도 시간당 30㎜ 안팎 집중호우가 예상된다. 서해안과 중부내륙에는 비와 함께 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 돌풍급 강풍도 불겠다.


기온은 평년기온 수준을 유지하겠다. 13일 아침 최저기온은 22∼26도, 낮 최고기온은 27∼33도겠다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'[K푸드 G리포트] 150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1분만에 진짜 됨"…추성훈이 마시던 그 스무디, 한국서도 '대박'

"청소는커녕 사고만" '국민 이모님'의 배신, 로청 피해 급증

8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

미국, '핵심 설계자'에서 '질서 위협자'로

대출규제 약발 다했나… 강남 매수심리 2주째 상승

최대 130년형인데…테라 사기혐의 권도형, 갑자기 유죄 인정?

새로운 이슈 보기