우리아이들병원·이주영의원, '소아진료 공백 해소 위한 협력 논의' 간담회 진행

이주영 의원, 우리아이들병원 현장 방문

우리아이들병원이 지난 7일 국회 보건복지위원회 소속 이주영 개혁신당 의원과 함께 '소아진료 공백 해소 위한 협력 논의'를 주제로 의료현장 간담회를 진행했다고 12일 밝혔다.

정성관 우리아이들의료재단 이사장(오른쪽에서 두번째)과 국회 보건복지위원회 소속 이주영 개혁신당 의원(가운데)이 지난 7일 서울 구로구 우리아이들병원에서 열린 '소아진료 공백 해소 위한 협력 논의' 간담회를 진행한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 우리아이들의료재단 AD 원본보기 아이콘

간담회는 국가적 과제로 부상한 '소아진료 공백' 문제에 대해 현장의 목소리에 귀 기울이고, 이를 바탕으로 제도적·정책적 해법을 찾기 위해 마련됐다. 이주영 의원과 보좌진, 양성일 고려대학교 보건대학원 특임교수, 정성관 우리아이들의료재단 이사장, 백정현 우리아이들병원장, 김장식 미래전략실장, 주영헌 미래전략실 과장, 이유미 병동팀장이 참석했다.

이 의원은 먼저 우리아이들병원의 운영 현황과 참여 중인 주요 정책 사업에 대한 브리핑을 청취하고, 이어진 간담회에서 소아진료 공백 해소를 위한 다양한 의견을 활발히 나눴다. 이후 외래 및 입원 병동을 둘러보며 실제 진료 현장과 의료 인프라를 직접 확인하는 시간을 가졌다.

그는 우리아이들병원이 선제적으로 시행한 야간·휴일 진료체계 '24시간 친구클리닉'과 '달빛어린이병원' 운영 현황에 관심을 보이며 "최근 보건복지부의 '필수특화 기능 강화 지원사업'에 우리아이들병원과 성북우리아이들병원 두 곳이 모두 선정된 것과 관련해, 국가적 위기 속에서 소아진료의 최후 보루 역할을 실질적으로 수행하고 있다는 점 깊이 감사드린다"고 말했다.

정성관 이사장은 "오늘 간담회에서 나눈 다양한 제언과 고견에 깊이 공감하며, 의료 현장의 고충을 함께 고민해 주신 점에 진심으로 감사드린다"며 "소아청소년과의 영역은 이제 단순한 의료를 넘어 돌봄과 복지를 아우르는 통합적 관점에서 바라봐야 할 시점임을 깊이 인식하고, 이에 발맞춰 신속하고 적극적으로 대응해 나가겠다"라고 했다.

한편 우리아이들병원은 보건복지부 지정 필수특화 소아청소년 전문병원으로 365일 24시간 진료체계를 유지하고 있다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



