합참의장, UFS 앞두고 10전비 방문 "연습빌미 敵도발 즉각대응"

유제훈기자

입력2025.08.12 16:04

김명수 합참의장이 한미 연합연습인 '을지 자유의 방패(UFS)' 훈련을 앞두고 비행단을 찾아 연합연습을 빌미로 한 적의 어떤 도발에도 즉각적으로 대응할 수 있는 작전태세를 당부했다.


12일 합참에 따르면 김 의장은 이날 공군 제10전투비행단을 방문했다. 이번 현장지도는 확고한 대비태세 유지와 실전적 연합연습 준비상태를 점검하고, 어려운 여건에도 임무를 완수하기 위해 최선을 다하는 장병들을 격려하기 위해 실시했다.

합참의장, UFS 앞두고 10전비 방문 "연습빌미 敵도발 즉각대응"
김 의장은 우선 적의 다양한 도발에 대비한 공중전력 즉응태세를 점검하면서 "연합연습을 빌미로 한 어떤 도발에도 즉각적으로 대응할 수 있는 확고한 작전태세를 유지할 것"을 지시했다.

또 김 의장은 "비행단장을 중심으로 장병 모두가 혼연일체가 되어 완벽한 팀웍을 갖춘 가운데 실전적 훈련을 통해 전투기량을 향상시킴은 물론, 철저한 안전점검으로 상시 출격 가능한 작전수행태세를 갖춰달라"고 강조했다.


김 의장은 이어 비상대기실을 방문, 영공 방위를 위해 임무수행 중인 조종사와 정비·무장요원들을 격려했다.


또 김 의장은 대항군 전쟁수행모의본부를 찾아 "실질적 연습목표 달성을 위해서는 대항군(Red Team)의 역할이 무엇보다 중요하다"면서 "한미 연합방위 역량을 한 차원 격상시킬 수 있도록 급변하는 안보상황과 전쟁양상을 반영해 대항군 임무수행에 최선을 다해줄 것"을 당부했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

