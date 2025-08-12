본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

이재명 대통령 "이주노동자·외국인 인권침해 없도록 제도 보완하라"

송승섭기자

입력2025.08.12 14:35

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이재명 대통령, 12일 국무회의 주재
"위험한 작업 하청, 결코 바람직하지 않아"

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이재명 대통령은 12일 "이주노동자, 외국인, 사회적 약자들에 대한 부당한 차별이나 인권 침해가 재발하지 않도록 필요한 조치를 철저히 취해 달라"며 "필요하다면 제도적 보완책도 마련해주시기를 당부드린다"고 말했다.


이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하며 관계 당국을 향해 이같이 지시했다. 이 대통령은 "최근 우리 사회 일각에서 특히 외국인들에 대한 혐오, 차별, 폭력이 잇따르고 있다"며 "얼마 전 대림동 중국 외교 공관 앞에서 표현의 자유라고 하기 어려운 욕설과 폭력이 난무하는 혐오 시위가 벌어지기도 했다"고 지적했다.

이어 이 대통령은 "이런 모습들을 다른 나라에서 봤을 때 과연 대한민국이 어떻게 보일지 생각해봤으면 한다"며 "다양성과 포용성을 존중하는 민주주의 모범국가라는 대한민국 위상에 결코 걸맞지 않는 모습"이라고 비판했다. 그러면서 "전 세계가 K-문화를 열광하며 주시하는 상황에서 국익, 국격에도 부정적 영향을 미칠 게 분명하다"고 꼬집었다.


한편 이 대통령은 이날도 산재사고 사망과 관련한 지적을 이어갔다. 이 대통령은 "계속 강조하고 있는데 사람 목숨만큼 중요한 게 어디 있겠느냐"면서 "살기 위해서 갔던 일터가 죽음의 장이 돼서는 절대 안 된다"고 강조했다.


연합뉴스

연합뉴스

원본보기 아이콘

이 대통령은 "사고가 나면 비로소 안전조치를 했는지, 규정을 지켰는지 확인하는 경향이 있다"면서 "사전에 예방해야 하지 않을까 싶다"고 분석했다. 안전조치가 제대로 이뤄지지 않는 것에 대해서는 "근본적으로 따져보면 돈 때문이다. 목숨보다 돈을 귀하게 여기는 잘못된 풍토가 근본적 원인"이라고 언급했다.

또 이 대통령은 "비용을 아끼기 위해 안전조치 안 하는 것은 바보짓이라 생각이 들게 하면 된다"면서 "일상적으로 산업 현장들을 점검해서 필요한 안전조치를 안 하면 그 자체를 엄정하게 제재해야 하지 않을까 싶다"고 얘기했다.


특히 산재가 잦은 건설 현장과 관련해서 이 대통령은 "하도급, 재하도급이 원인"이라고 분석했다. 이 대통령은 "하도급이 반복되면서 실제 공사료가 줄어들다 보니까 나중에는 원 공사비의 절반 가까운 공사비로 떨어진다고 한다"며 "안전조치를 할 수가 없다"고 설명했다.


그러면서 "위험한 작업은 하청을 두거나 외주를 두는 것은 결코 바람직하지 않은 일"이라고 부연했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'[K푸드 G리포트] 150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대출규제 약발 다했나… 강남 매수심리 2주째 상승

최대 130년형인데…테라 사기혐의 권도형, 갑자기 유죄 인정?

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"남자의 돈은 필요 없지만, 돈 있는 남자는 필요해"…고소득 여성들의 속내

"청소는커녕 사고만"…'국민 이모님'의 배신, 로봇 청소기 피해 사례 급증

8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다

새로운 이슈 보기