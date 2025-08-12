본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

국립부경대, 부산 이전 ‘아기유니콘’ 에이디수산과 스마트 양식 산학협력 시동

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.12 14:33

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

12일 스마트양식 R＆D 산학협력 협약

국립부경대학교(총장 배상훈)와 에이디수산(대표이사 이두현)이 12일 스마트 양식 분야 기술개발과 공동연구 등 산학협력을 위한 협약을 체결했다.

배상훈 총장(오른쪽)과 이두현 대표이사가 협약 후 기념사진을 찍고 있다. 국립부경대 제공

배상훈 총장(오른쪽)과 이두현 대표이사가 협약 후 기념사진을 찍고 있다. 국립부경대 제공

AD
원본보기 아이콘

수산과학·해양산업 분야를 선도하는 국립부경대와 최근 부산으로 이전한 친환경 스마트 새우 양식 기업인 에이디수산이 손잡으면서 지역 수산양식 분야 미래 산업을 이끌 것으로 기대된다.


에이디수산은 국내 양식업계 최초로 스마트 아쿠아팜을 플랜트 수출하는 기업으로 주목받으며 지난 5월에는 수산 분야에서 보기 드물게 중소벤처기업부로부터 '아기유니콘(아기거대신생기업)'으로 선정됐다.

이어 전문 연구 인력 확보를 위해 최근 서울에서 부산으로 본사를 이전하면서, 국립부경대와 연구개발(R＆D)과 전문인력 양성 등을 본격화하고 나섰다.


양 기관은 이번 협약으로 △스마트 양식 기술개발과 실증연구의 공동 수행 △산학연계형 현장실습과 인턴십 프로그램 운영 △스마트 수산 분야 정부 R＆D 공동 기획과 과제 수행 △에이디수산 시설을 활용한 학부·대학원생 연구활동 지원 등에 협력할 계획이다.


국립부경대는 양식시스템연구실, 스마트 양식 클러스터, 스마트 양식 빅데이터센터 등을 갖추고, 해양수산부의 국책사업으로 지속 가능한 미래 성장 산업으로 꼽히는 '블루푸드' 분야의 대형 국책사업을 수행 중인 만큼, 에이디수산과의 산학협력 시너지가 극대화할 것으로 본다.

특히 해양수산부의 부산 이전을 앞두고 양 기관은 전문성을 적극 활용해 부산 지역사회 발전을 위한 지·산·학·연 협력체계 구축 등 각종 협력 사업에도 힘쓰기로 했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'[K푸드 G리포트] 150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대출규제 약발 다했나… 강남 매수심리 2주째 상승

최대 130년형인데…테라 사기혐의 권도형, 갑자기 유죄 인정?

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"남자의 돈은 필요 없지만, 돈 있는 남자는 필요해"…고소득 여성들의 속내

"청소는커녕 사고만"…'국민 이모님'의 배신, 로봇 청소기 피해 사례 급증

8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다

새로운 이슈 보기