남원시바이오산업연구원, 베트남 한인상공인연합회와 MOU

"베트남 진출·마케팅 협력강화"

남원시바이오산업연구원(원장 이영철)은 최근 베트남 한인상공인연합회 사무국에서 전북 바이오 뷰티 기업의 베트남 진출 및 마케팅 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

남원시바이오산업연구원이 최근 베트남 한인상공인연합회 사무국에서 전북 바이오 뷰티기업의 베트남 진출 및 마케팅 협력강화를 위한 업무협약을 체결했다.

두 기관이 협약한 MOU(양해각서)는 ▲전북 바이오 뷰티 기업의 베트남 진출을 위한 정보교류 ▲현지 시장동향 및 자문 협력 ▲공동 세미나와 워크숍 등 실질 협력관계 구축 ▲제품교역 활성화를 위한 파트너십 강화 ▲상호신뢰를 바탕으로 한 정보 교류와 보안 유지 등으로 이뤄져 있다.

지난 2003년 설립된 베트남 최대 한인 비즈니스 단체인 베트남한인상공인연합회는 약 400여개 한국 기업과 단체를 회원사로 두고 있으며, 베트남 내 진출 기업의 권익 보호, 비즈니스 환경 개선, 한-베 경제협력 증진 등 다양한 지원사업을 펼치고 있다.

한편, 남원시바이오산업연구원은 도내 바이오 뷰티 기업과 함께 지난달 24~26일 베트남 호치민시에서 열린 코스모 뷰티 베트남 수출박람회에 참가해 총 51건의 바이어 상담을 진행하고, 이 중 290만달러 규모의 업무협약과 LOI(구매의향서)를 체결하는 성과도 거뒀다.

박람회 참가기업은 ㈜에스비씨, ㈜쎄이, ㈜로크, ㈜코빅스 총 4개 기업이며 기능성 스킨케어, 마스크팩, 선케어 등 제품군을 중심으로 공동 전시부스를 통해 홍보 및 바이어 상담을 진행했다.

이 사업은 올해 처음으로 추진된 2025 화장품기업 수출 및 인력양성 지원사업의 일환으로 진행됐으며, 바이오산업연구원은 박람회 참가하기 전에 해외 바이어와의 사전매칭, 홍보자료 번역 등을 통해 수출 계약 성사 가능성을 높이는 데 중점을 뒀다.

이영철 남원시바이오산업연구원 원장은 "이번 사업을 통해 실질적인 수출 가능성을 직접 확인하고 현지 기관과의 수출협력 기반까지 마련한 점에서 매우 의미 있는 성과를 거뒀다"며 "앞으로도 연구원은 남원시 및 유관기관과의 연계를 통해 바이오 뷰티 기업의 세계 수출시장을 전략적으로 대응하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



