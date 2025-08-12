본문 바로가기
현대커머셜 "현대차 대형·중형트럭, 3개월 무이자 거치 할부로 구매"

문채석기자

입력2025.08.12 10:40

언론사 홈 구독
현대차 뉴파워트럭, 엑시언트, 파비스 등
신차 구매시 3개월 무이자 거치 혜택

현대커머셜은 현대자동차의 대형트럭과 중형트럭을 초기 부담 없이 구매할 수 있는 금융 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.


현대커머셜 CI. 현대커머셜

현대커머셜 CI. 현대커머셜

이번 프로모션은 현대자동차의 대형트럭인 뉴파워트럭과 엑시언트, 중형트럭인 파비스 신차를 구매시 3개월 무이자 거치 혜택을 제공한다.

고객은 구입 초기 3개월간 원리금 납부 없이 차량을 이용하고 이후 고객이 선택한 할부 기간 동안 표준할부와 동일한 금리를 적용해 원리금 균등 상환방식으로 매월 납부하면 된다.


금융 부담을 낮춰, 초기 자금이 부족하거나 차량을 추가 구매해 현금 여력이 부족한 차주들에게 유용하다.


현대커머셜은 현대차그룹 상용차 부문의 유일한 캡티브 금융사다. 상용차 및 건설기계의 금융 상품을 취급하는 국내 대표 산업금융 전문 기업이다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

