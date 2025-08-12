본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

환경단체 “지리산 케이블카 계획 철회하라”

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.12 09:42

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

“보존지구 훼손 개탄…재난 키우는 난개발”

환경단체가 전남 구례군과 경남 산청군의 지리산 케이블카 건설 계획 철회를 요구했다.


지리산지키기연석회의는 지난 11일 성명을 내고 "지리산은 생명의 집이며, 우리 모두의 보금자리다"며 "산청군수와 구례군수는 계획서를 즉각 철회하고, 환경부 장관은 케이블카 사업을 반려하라"고 촉구했다.

지리산 노고단 정상 부근. 구례군 제공

지리산 노고단 정상 부근. 구례군 제공

AD
원본보기 아이콘

연석회의는 "국립공원은 원형 그대로 보존해야 하는데 단 1%에 불과한 공원자연보존지구를 훼손하려 한다는 것은 개탄스럽다"며 "산림을 건드리지 않은 지리산국립공원 안은 이번 폭우에도 피해가 없었다. 케이블카 사업과 같은 무분별한 임도 건설, 벌채, 난개발이 재난을 키운다"고 지적했다.

이어 "전국 케이블카 가운데 두 곳을 제외하고 모두 적자"라며 "국민 예산을 정치인과 토건업자의 주머니로 쓸어 담기 위한 대국민 거짓말 프로젝트"라고 비판했다.


연석회의는 "의식과 양심이 있다면 지리산을 파헤치기 위해 올라가는 단 한 대의 포크레인도 용납해서는 안 된다"며 "케이블카 추진을 중단해야 한다"고 밝혔다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 폭발 성장한 요아정 "탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"아들도 며느리도 올 수 없는 묘소"…尹부친 추모한 '60년 절친'

매년 1000명씩 감염에 화들짝…결혼 전 HIV 검사 의무화 추진하는 '이 나라'

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

"저번보다 2억 올랐어요" 거래 줄어도 곳곳서 신고가…꿈틀대는 강남권 시장

새로운 이슈 보기