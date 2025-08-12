엔씨소프트, 게임 매출 증가로 2분기 영업이익 전년比 70.5%↑

매출 3824억·영업이익 151억

기대작 '아이온2' 4분기 출시

"모바일 캐주얼 게임 장르 확장"

엔씨소프트가 게임 매출 증가에 힘입어 전년 동기 대비 개선된 실적을 보였다.

엔씨소프트는 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 70.5% 증가한 151억원으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다. 같은 기간 매출액은 3.7% 오른 3824억원을 기록했다. 다만 환율 변동 등의 여파로 순손실은 360억원으로 적자 전환했다.

모바일과 PC 온라인 게임 매출은 전 분기와 전년 동기 대비 모두 확대됐다.

모바일 게임 매출은 2190억원으로 전년 동기 대비 0.3%, 전 분기 대비 6%만 늘었다. 이 중 리니지2M은 동남아시아로 글로벌 서비스 지역을 확장하며 전 분기 대비 27% 증가한 480억원의 매출을 달성했다.

PC 게임 매출은 917억원으로 전년 대비 6%, 전 분기 대비 10% 증가했다. 특히 아이온은 신규 서버 출시 등의 영향으로 전 분기보다 53% 성장한 130억원의 매출을 올렸다.

지식재산권(IP)별로는 '리니지M'이 1211억원으로 가장 컸고, 리니지2M(480억원)·리니지W(476억원)·리니지2(227억원)·리니지(207억원)·블레이드&소울(195억원)·길드워2(158억원) 등이 뒤를 이었다.

지역별 매출은 한국 2448억원, 아시아 691억원, 북미·유럽 262억원 등으로 나타났다. 로열티 매출은 423억원으로 집계됐다. 해외·로열티 매출 비중은 전체 매출의 36%를 차지했다.

영업비용은 3673억원으로 전년 동기 대비 2% 늘었다.

엔씨소프트는 하반기 기대작으로 꼽히는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아이온2'를 4분기 선보일 예정이다. 아이온2는 지난 6월 말 진행된 이용자 포커스 그룹 테스트(FGT·소수 인원 테스트)에서 확인된 의견을 바탕으로 콘텐츠 고도화 작업이 거치고 있다.

엔씨소프트는 글로벌 게임 포트폴리오 확장과 신성장 동력 확보를 목표로 최근 모바일 캐주얼 센터를 신설했다. 이와 함께 인공지능(AI) 기술과 데이터 과학 역량을 모바일 캐주얼 게임 분야로 확장한다는 계획이다. 대규모 온라인 게임 개발력 고도화, 슈팅·서브컬처 장르 클러스터 구축 등 글로벌 경쟁력 강화를 위한 투자도 지속한다.





