본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

BISTEP, 글로벌 해양허브 도약 시동… 과학기술인 정책포럼 출범

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.12 08:42

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 과학기술계 첫 공식 정책 참여 플랫폼

북극항로·해양전략·R＆D 실행 방안 논의

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)이 11일 부산 아스티호텔 그랜드볼룸에서 '글로벌 해양허브도시 도약을 위한 부산과학기술인 콜로키움'을 주제로 제1회 부산과학기술인 정책포럼을 열었다.

부산과학기술고등교육진흥원이 제1회 부산과학기술인 정책포럼을 열R고 기념촬영하고 있다. BISTEP, 제공

부산과학기술고등교육진흥원이 제1회 부산과학기술인 정책포럼을 열R고 기념촬영하고 있다. BISTEP, 제공

AD
원본보기 아이콘

이 포럼은 지역 과학기술인의 정책 참여를 공식화하는 첫 무대다. 단순한 담론을 넘어 정책 제언과 실행 기반까지 포괄하는 '성과 중심 정책 플랫폼' 구축이 목표다.


현장에는 한국과학기술단체총연합회 부산울산지역연합회, 부산과학기술인협의회, 대한여성과학기술인회 부산울산경남지부, 바른과학기술사회실현을 위한 국민연합 동남권본부 등 50여 명의 산·학·연·관 전문가가 참석했다.

주제발표에서는 극지연구소 신형철 소장이 북극항로 개척과 부산의 해양 전략을, 한국해양수산개발원(KMI) 김세원 실장이 부산 해양과학기술 발전사와 미래 비전을 제시했다. BISTEP 채준원 본부장은 지역 주도형 해양 R＆D 기획·유치 체계와 실행 전략을 공개했다.


콜로키움에서는 '글로벌해양허브도시, 부산의 미래를 묻다'를 주제로 해양수산부 이전에 따른 전략적 대응, 부산의 해양·수산산업 위상 제고, 과학기술계의 실질적 기여 방안이 오갔다. 참석자들은 정책 네트워크 구축과 지속적 협력이 해양신산업 주도권 확보의 핵심이라는 데 뜻을 모았다.


김영부 원장은 "이번 포럼은 공동의 문제의식으로 지역 과학기술계가 자발적으로 연대한 의미 있는 시작"이라며 "정책포럼을 정례화해 창의적 아이디어가 R＆D 사업으로 이어지도록 든든한 교두보가 되겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 폭발 성장한 요아정 "탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

"아들도 며느리도 올 수 없는 묘소"…尹부친 추모한 '60년 절친'

"주차 스티커 붙이면 찾아가서"…흉기 협박글에 아파트 '발칵'

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

"저번보다 2억 올랐어요" 거래 줄어도 곳곳서 신고가…꿈틀대는 강남권 시장

새로운 이슈 보기