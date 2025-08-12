벤처기업協, '캐나다 진출 지원' 기술기업 20곳 모집

AI·ESS 등 딥테크 기술 분야 기업

현지 콘퍼런스 참가 등 지원

벤처기업협회는 캐나다 정부 및 민간 혁신기관과 협력해 국내 유망 중소벤처기업의 북미 시장 진출을 지원하는 '북미 진출 테크 서비스 K혁신사절단' 참여기업을 모집한다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 세계적 혁신 허브로 부상한 캐나다를 거점으로, 인공지능(AI), 에너지저장장치(ESS), 모빌리티, 스마트시티, 딥테크 등 5대 기술 분야의 경쟁력 있는 20개사를 선발해 현지 파트너와의 사업화·투자 연계를 추진하는 것이 핵심이다.

참가기업은 현지기업과 협업해 기술·시장 검증과 맞춤형 피드백을 받고, 공동 프로젝트 발굴과 투자 연계 등 실질적인 성과 창출 기회를 얻는다. 아울러 ▲글로벌 스타트업 콘퍼런스 참가 ▲현지 기관 매칭 ▲일대일 세일즈 미션 ▲투자유치 설명회 ▲네트워킹 행사 등의 프로그램이 제공된다. 사전 준비 단계에서는 발표 역량 강화, 현지 시장 정보 제공, 공동 홍보물 제작 등을 지원한다.

지원 사업에 대한 세부 내용은 해외전시포털에서 확인할 수 있으며, 신청은 온라인으로 접수하면 된다.

협회 관계자는 "이번 사업은 참가기업이 북미 시장의 핵심 거점인 캐나다에서 글로벌 네트워크와 신뢰를 확보할 기회"라며"이를 발판으로 미국과 중남미 등 북미 전역으로 사업을 확장하길 기대한다"고 말했다.





