골프장 가는 길에 노숙자 본 트럼프… "워싱턴 떠나라"

SNS에 노숙자 텐트 등 사진 올려 경고

"머물 곳 제공하겠지만 수도에서 먼 곳"

도널드 트럼프 미국 대통령이 골프장에 가는 길에 본 노숙자들의 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올리며 강제 추방을 예고했다.

10일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜에 4장의 사진과 함께 "노숙자들은 즉시 떠나야 한다"는 글을 올렸다. 이어 그는 "머물 곳을 제공하겠지만 수도에서 멀리 떨어진 곳일 것"이라며 11일 오전에는 백악관에서 이와 관련한 기자회견을 열겠다고 알렸다.

노숙자 퇴거를 예고한 도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시물. 트럼프 대통령 트루스소셜 캡처 AD 원본보기 아이콘

가디언은 이 글이 트럼프 대통령이 백악관에서 버지니아 골프클럽으로 이동한 직후 올라왔다고 설명했다. 게시글에 첨부된 사진도 모두 백악관에서 골프장으로 이동하는 대통령의 차량 행렬 중 촬영한 것이었다. 두 장의 사진에는 백악관에서 1.6㎞ 남짓 떨어진 고속도로 진입로 잔디밭에 텐트 10개가 쳐져 있는 모습이 담겼다. 세 번째 사진은 미국약학연구소 건물 계단에서 잠든 한 사람의 모습을 담고 있다. 이는 결국 트럼프 대통령이 골프장에 가는 길에 자신의 눈에 거슬린 노숙자들에게 자발적으로 워싱턴DC를 떠나지 않으면 강제로 쫓아내겠다고 SNS를 통해 경고한 것이다.

트럼프 대통령은 민주당 성향이 강한 워싱턴DC의 행정에 여러 차례 불만을 드러내며 연방정부가 자치권을 회수해갈 수 있다는 의중을 내비쳐왔다. 특히 지난 3일 '머스크 키즈'로 알려진 에드워드 코리스틴이 폭행당한 사건을 계기로 워싱턴DC를 연방정부 직할시로 만들겠다는 의지를 밝히기도 했다.

워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 백악관은 주말 동안 워싱턴DC 전역에 연방 법 집행관 450명을 배치했고, 야간에 발생하는 차량 강도 사건 등에 대응하기 위해 연방수사국(FBI) 요원 120명도 동원했다. 또 추가로 워싱턴DC에 국가방위군 수백명을 배치하는 방안을 검토 중이다. 트럼프 행정부는 지난 6월 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에서 발생한 불법 이민자 단속 반대 시위 진압을 위해 주 방위군을 동원해 논란이 된 바 있다.

가디언 "워싱턴DC 노숙자 문제 심각하지 않아"

다만 가디언은 트럼프 대통령의 주장과 달리 워싱턴DC의 노숙자 문제나 폭력 범죄 현황이 심각한 수준은 아니라고 설명했다.

워싱턴 DC의 노숙자 문제 해결을 위해 활동하는 커뮤니티에 따르면 약 70만 명의 인구가 거주하는 워싱턴 DC에서 매일 밤 약 800명의 노숙자가 야외에서 잠을 잔다. 또 3275명이 긴급 대피소를 이용하고 있으며, 1065명은 임시 주거 시설에 거주하고 있다.

지난 1월 연방정부가 발표한 메트로폴리탄 경찰국 데이터에 따르면 지난해 워싱턴DC의 폭력 범죄는 전년 대비 35% 감소해 30년 만에 최저수준을 기록했다. 민주당 소속인 뮤리얼 바우저 워싱턴DC 시장도 MSNBC와 인터뷰에서 "지난 2년간 이 도시의 폭력 범죄를 줄이기 위해 애썼고, 결국 30년 만에 최저수준으로 낮췄다"며 "경찰 통계에 따르면 올해 들어 지금까지 폭력 범죄도 추가로 26% 더 줄었다"고 강조했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>