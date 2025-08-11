본문 바로가기
'꿈돌이 호두과자' 인기 급상승

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.11 16:22

'대전 0시 축제'서 첫선...3일간 3400박스 '판매'

"수요 못 따라가"

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

올해 '대전 0시 축제' 현장에서 첫선을 보인 '꿈돌이 호두과자'의 선풍적인 인기가 예사롭지 않다.


축제 기간인 지난 3일간 '3400박스'가 팔려나갔을 정도로 가히 폭발적이다.

하루 최대 1000여 개 남짓의 물량을 생산할 수 있는 상황에서 밤을 새우며 제품을 만들고 있지만 "늘어난 수요를 공급이 따라가지 못하고 있다"는 현장의 전언이다.


이장우 대전시장은 "대전 청년자활사업단에서 활동 중인 청년들이 하나하나 정성을 들여 만든 호두과자가 큰 인기를 끌고 있는 점은 여러모로 의미가 크다"며 "그래서 호두과자 단품으로 계속 갈 건지, 두세 가지 정도 제품을 더 추가할 건지 고민을 좀 해봐야겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
