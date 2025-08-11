아시아나항공, 서소문 대한항공 빌딩으로 중앙매표소 이전

아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 9,420 전일대비 40 등락률 -0.42% 거래량 58,697 전일가 9,460 2025.08.11 15:30 기준 관련기사 아시아나항공, 김포-제주 마일리지 항공 162편 띄운다"합병하자마자 운임 인상"…공정위, 아시아나항공에 역대급 제재 아시아나 화물사업 매각 마무리…에어인천, 통합법인 '에어제타' 출범 전 종목 시세 보기 close 이 서울 중앙매표소를 기존 공덕동에서 서소문동으로 이전했다고 11일 밝혔다.

새롭게 문을 여는 중앙매표소는 서울 중구 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 23,950 전일대비 200 등락률 -0.83% 거래량 739,059 전일가 24,150 2025.08.11 15:30 기준 관련기사 대한항공, 美방산기업과 아태지역 무인항공기 개발 협력대한항공, 中 최대 온라인 여행사와 맞손…중화권 공략 가속대한항공, '프리미엄석' 첫 도입…1.5배 넓고, 프리미엄 기내식 전 종목 시세 보기 close 빌딩 9층에 있다. 지하철 2호선 시청역 10번 출구 인근에 있어 접근이 편리하다. 매표소는 주중 오전 8시30분부터 오후 5시30분까지 운영되고 주말과 공휴일은 휴무다.

매표소는 총 6개의 카운터를 갖추고 있으며 아시아나항공 홈페이지와 예약센터 등 직판을 통해 예약·구매한 항공권의 발권 및 환불 서비스를 제공한다.

이번 이전은 대한항공 통합의 일환으로 진행됐다. 대한항공의 시내 발권카운터도 같은 건물에 있어 향후 양사 간 네트워크 강화에 발맞춰 신속한 업무 협조 및 이를 통한 고객 편의 개선 효과가 기대된다.

한편 아시아나항공은 인재개발팀 사무실을 대한항공 등촌동 사옥으로 이전하고 의료서비스팀 일부 기능을 대한항공 통합 항공보건의료센터로 이관하는 등 통합에 대비한 사전 협력과 조직 간 연계를 이어가고 있다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



