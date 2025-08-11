50~70세 재취업 돕는 ‘경기도 5070 일자리박람회’ 26일 개막

경기도 5070 일자리박람회 in 여주·이천 개최

50~70세 구직자 대상 현장 면접부터 커리어 코칭까지 지원

경기도와 경기도일자리재단은 50~70 중장년층의 재취업을 지원하기 위해 오는 26일 여주실내체육관에서 '2025 경기도 5070 일자리박람회 in 여주·이천'을 개최한다고 11일 밝혔다.

'2025 경기도 5070 일자리박람회 in 여주·이천' 포스터.

본 행사는 '2025년 경기도 5070 일자리박람회(경기5070그레잇잡투어)의 일환으로, 도내 중장년 구직자에게 맞춤형 취업 정보와 상담 서비스를 제공하는 시군 순회형 일자리박람회다.

이번 박람회에는 30개의 기업이 현장 채용부스를 운영하며, 구직자와의 현장 면접과 채용 상담을 통해 신속한 채용 기회를 제공한다. 또한, 현장에서 직접 면접이 어려운 50여 개 기업의 채용은 간접채용 방식으로 이력서 접수를 대행하여 구직자와 기업 모두에게 폭넓은 선택지를 제공한다.

구직자들의 취업역량 강화와 경력 전환 지원을 동시에 도모하기 위해 이력서 클리닉, 커리어 코칭, 재무 상담, 시니어 유망직업 체험 부스 등 중장년층의 특성과 수요에 맞춘 다양한 부대 프로그램이 함께 운영된다. 중장년 구직자 누구나 현장 등록 또는 누리집 사전 신청을 통해 무료로 참여할 수 있다.

한편 경기도는 올해 7월부터 11월까지 도내 31개 시군을 순회하며 총 27회 박람회를 운영할 계획이다. 하반기 행사 일정 등 자세한 사항은 박람회 공식 누리집에서 확인할 수 있다.





여주=이종구 기자



