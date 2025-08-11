전북은행, AI 추천 적립식펀드 이벤트 실시

전북은행이 '나의 완벽한 AI비서와 함께 하는 적립식펀드 이벤트'를 시행한다고 11일 밝혔다

전북은행 애플리케이션(앱) JB쏙뱅크를 통해 제공하고 있는 '로보어드바이저 서비스'는 고객의 투자성향을 기반으로 인공지능(AI)이 펀드 상품 2~4개로 포트폴리오 추천 후 사후관리 서비스를 제공하는 것으로, 'AI추천포트폴리오'와 'AI투자챌린지' 등 2종이 있다. AI추천포트폴리오는 고객 투자성향 진단 결과를 바탕으로 글로벌 자산배분 포트폴리오를, AI투자챌린지는 목표금액과 기간을 반영한 최적의 포트폴리오를 추천한다.

10월31일까지 진행하는 이번 이벤트에선 두 서비스에 30만원 이상 가입하고 12개월 이상 자동이체(30만원) 설정 시 롯데백화점 상품권 10만원과 배달의 민족 상품권 5만원, 10만원 이상 가입하고 12개월 이상 자동이체(10만원) 설정 시에는 스타벅스 아이스아메리카노 한 잔에 자동응모되며 12월 중 추첨 통해 지급할 예정이다.

전북은행 관계자는 "로보어드바이저 서비스를 통해 투자자의 성향에 따라 맞춤형 포트폴리오를 제공함으로써 복잡한 금융상품을 간단하고 효율적으로 운용할 수 있다"며 "앞으로도 전북은행은 고객 니즈에 맞는 다양한 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.





