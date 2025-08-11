본문 바로가기
사이버 성폭력 문제 직시 '정순' 영화 상영

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.11 11:42

금산군 젠더거버넌스 분과위원회, 제4회 금산여성영화제 개최

사진=금산군 제공

사진=금산군 제공

디지털 시대에 더욱 심각해지는 사이버 성폭력 문제를 직시하는 영화 정지혜 감독 작품 '정순'이 상영됐다.


금산군 젠더거버넌스 분과위원회(위원장 전하연)는 지난 9일 금산읍 금산 시네마에서 '제4회 금산여성영화제'를 개최했다. 이번 행사는 지역 여성 간 연대를 강화하고 성평등 문화 확산을 위한 공감의 장으로 마련됐다.

영화제 상영작은 정지혜 감독의 작품 '정순'으로 디지털 성범죄의 심각성과 피해자 보호의 필요성에 대해 깊이 있는 메시지를 전달하며 피해자가 겪는 심리적 고통과 사회적 시선을 묘사하고 극복해 나가는 과정을 현실적으로 담아냈다.


상영 후에는 관객과 함께하는 토크 프로그램이 진행됐으며 사이버 성폭력 예방과 대응 방안, 피해자 지원 체계 등에 대한 의견을 나누는 의미 있는 시간이 이어졌다.


금산군 젠더거버넌스 분과위원회는 여성영화제를 통해 지역사회와 여성 이슈를 문화적으로 소통하고 확산하는 데 앞장서고 있다.

사진=금산군 제공

사진=금산군 제공

원본보기 아이콘

전하연 위원장은 "영화 '정순'은 디지털 시대에 더욱 심각해지는 사이버 성폭력 문제를 직시하게 하는 영화"라며 "이 작품을 통해 피해자 보호와 성평등 문화 확산에 대한 공감대를 넓히는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

박범인 금산군수는 "여성의 삶과 목소리를 문화적으로 조명하는 이번 영화제가 지역 사회의 성평등 인식 확산과 디지털 성범죄 예방에 의미 있는 역할을 하기 바란다"고 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
