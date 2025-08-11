본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

화성시 "공유 킥보드·자전거 지정 위치에서만 대여·반납"

정두환기자

입력2025.08.11 11:11

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

18일부터 동탄 지역에서 시범 실시

앞으로 화성 동탄 일대에서는 공유 킥보드·자전거를 지정된 장소에서 빌리고 반납해야 한다.

화성시 "공유 킥보드·자전거 지정 위치에서만 대여·반납"
AD
원본보기 아이콘

화성시는 개인형 이동장치(PM)의 무단 방치 문제 해결을 위해 오는 18일부터 동탄 지역에서 '지정 위치 대여·반납제'를 시범 운영한다고 11일 밝혔다.


경기도 내 시·군에서는 처음 도입되는 이번 제도는 기존 공유 PM 업체의 '프리-플로팅(free-floating, 자율 대여·반납)' 방식에서 발생하던 불법 주정차와 무단 방치 문제를 해소하기 위해 마련됐다.

시는 제도 시행을 위해 지난해부터 1000여 개의 PM 전용 주차장을 확보했으며, 올해 5월에는 민간 공유 PM 업체들과 'PM 안전 이용 환경 조성을 위한 민·관 업무협약'을 맺었다.


시범 운영은 동탄1동부터 동탄9동까지 전 지역에서 진행된다. 이용 시민은 반드시 PM 전용 주차장 등 지정된 위치에서만 대여·반납해야 한다. 이를 위반할 경우 추가 요금이 부과될 수 있다.


정명근 화성시장은 "이번 제도 도입은 무단 방치와 불법 주정차로 인한 보행자의 안전 문제를 해소하고 도시 환경을 개선하기 위한 것"이라며 "시민들이 더욱 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 제도를 발전시켜 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연차 쓰려면 40일 전에 내세요"…아파도 못 쉬고 벌점 받는 승무원들

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기