본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

한국주택금융공사, ‘고객이 주인공’ 체험수기 공모… 대상 상금 100만원

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.11 10:35

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국민 체감 주택금융서비스 향상, 10월 31일까지 접수

한국주택금융공사(HF·사장 김경환)가 국민이 체감할 수 있는 주택금융서비스 향상을 위해 '한국주택금융공사의 이야기, 고객이 주인공입니다' 주제로 체험수기 공모를 연다.


보금자리론 등 주택담보대출, 개인 주택보증, 주택연금 등 공사 상품·서비스를 이용하는 고객이면 누구나 응모할 수 있다. 감동적인 사연이나 서비스 이용 경험을 10월 31일까지 공사 홈페이지, 전자우편, 또는 우편으로 제출하면 된다.

심사 결과는 주제 적합성·독창성·작품성·활용성 등을 종합 평가해 ▲대상 1명(100만원) ▲최우수상 3명(각 50만원) ▲우수상 5명(각 30만원) ▲장려상 10명(각 10만원)을 선정한다. 선정 작품은 제도 개선 등 서비스 품질 향상에 반영될 예정이다.


결과 발표는 11월 중 개별 통보와 공사 홈페이지 공지를 통해 이뤄진다. 세부 사항은 공사 홈페이지 공고문 또는 경영혁신부로 문의하면 된다.

한국주택금융공사의 이야기, 고객이 주인공입니다 주제 체험수기 공모.

한국주택금융공사의 이야기, 고객이 주인공입니다 주제 체험수기 공모.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아파도 못 쉬고, 벌점 받는 승무원…고용부 행정지도 예고

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

윤석열, 법원 '내란 우두머리 재판' 4회 연속 불출석

새로운 이슈 보기