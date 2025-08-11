한국공항공사, 한화오션과 함정용 TACAN 공급계약 체결

한국공항공사가 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 108,900 전일대비 8,800 등락률 -7.48% 거래량 2,949,975 전일가 117,700 2025.08.11 10:01 기준 관련기사 코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합[특징주] 한화오션 52주 신고가 경신…'마스가' 기대감 전 종목 시세 보기 close 과 함정용 전술항법장치(TACAN) 공급 계약을 체결했다고 11일 밝혔다.

함정용 TACAN은 해상 작전 시 군용기가 함정으로 귀환할 때 방위정보와 거리정보를 제공하는 핵심 항행장비다. 그동안 전량 해외수입에 의존해 왔으나 공사는 3년여간의 연구개발(R&D) 끝에 지난해 국산화에 성공했다.

한국공항공사가 개발한 함정용 전술항법장치(TACAN) 구성도

이번 계약은 한화오션이 방위사업청으로부터 수주해 건조 중인 최신 군수지원함(AOE-Ⅱ)에 공사에서 제작한 TACAN 1식을 공급하는 사업으로 신규 건조 함정에 공사 항행장비가 설치되는 최초 사례다. 통합체계지원(IPS)·기술지원·교육을 포함한 총 11억5000만원 규모 사업으로 내년 연말까지 한화오션에 납품한다.

공사는 지난해 방위사업청의 해군 함정용 TACAN 교체사업을 수주했으며 이번 사업을 발판 삼아 신규 함정뿐 아니라 교체함정과 해외 건조함정 시장까지 진출할 계획이다.

이정기 한국공항공사 사장직무대행은 "이번 계약은 신규 건조 함정에 공사 TACAN을 최초로 설치한 의미 있는 성과"라며 "항행장비 국산화와 수출을 통해 항공·방산산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



