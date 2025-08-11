'中 밀착' 꼬리표 인텔 CEO "트럼프 압박에 백악관 방문"

WSJ 복수 소식통 인용 보도

올해 3월 인텔 수장을 맡은 립부 탄 최고경영자(CEO)가 도널드 트럼프 미국 대통령이 제기한 중국 기업과의 연계 의혹을 해명하기 위해 백악관을 방문한다는 외신 보도가 나왔다.

미국 월스트리트저널(WSJ)은 10일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 탄 CEO가 11일 백악관을 방문할 예정이라고 보도했다.

탄 CEO는 대통령에게 개인적인 배경을 설명하는 한편 미 정부와 인텔 간 협력 방안을 제안할 것으로 예상됐다. 다른 소식통은 탄 CEO가 국가 안보 차원에서 인텔 제조 역량의 중요성을 강조하고, 미국에 대한 헌신을 보여 대통령의 신뢰를 얻으려 한다고 WSJ에 전했다.

트럼프 대통령은 지난 7일 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에서 "인텔 CEO는 심각한 이해충돌 상태에 있다"며 "즉각 사임해야 한다"고 주장했다. 공화당 톰 코튼 상원의원 역시 탄 CEO의 중국 연계 가능성을 우려하는 서한을 인텔 이사회 의장에게 보냈다고 밝힌 바 있다.

탄 CEO는 벤처펀드 '월든 인터내셔널'을 통해 2012년부터 2024년까지 중국의 첨단 기술·반도체 기업에 최소 2억달러 이상을 투자한 것으로 알려졌는데, 이 중 일부가 중국 인민해방군(PLA)과 연계돼 있다는 의혹이 제기됐다. 그가 직전까지 CEO를 역임했던 케이던스 디자인 시스템즈는 지난주 미국 법무부 기소 건을 해결하기 위해 중국 군사 대학에 반도체 설계 제품을 판매한 혐의를 인정하고 1억4000만달러 이상을 지급하는 데 합의했다.

탄 CEO는 지난 7일 저녁 직원들에게 보낸 메모에서 "40년간 법적·윤리적 기준을 준수하며 일해왔다"며 세간의 의혹에 대해 직접 반박했다. 인텔 이사회는 탄 CEO를 지지하며 백악관 등과 협력해 문제를 해결하겠다는 입장이다.

미 정치매체 악시오스는 "트럼프 대통령이 미·중 무역 협상 과정에서 '대중 강경파'라는 이미지를 유지하기 위해 반도체 밀수 혐의로 중국인들을 기소하고 탄 CEO의 중국 관련 경력을 문제 삼아 사임을 압박했다"고 분석했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



