이시바 퇴진론 속 개각·당직자 인사, '추가 압박 요인' 부각

'리콜 규정' 이어 2차 관문…"스가 전 총리도 인사 문제로 연임 단념"



일본 여당 자민당 내에서 이시바 시게루 총리에 대한 퇴진론이 이어지는 가운데 오는 9월 임기가 끝나는 당직자 인사와 개각이 또 다른 퇴직 압박 요인이 될 것이라는 관측이 커지고 있다.

9일 현지 언론에 따르면 이시바 총리의 정권 운영에서 핵심 역할을 해온 모리야마 히로시 간사장은 지난달 참의원 선거 후 패배 원인을 검증할 당 총괄위원회 평가가 나온 뒤에는 사임할 수도 있다는 의사를 시사해왔다.

이와 관련해 아사히신문은 "다른 당 집행 간부들도 사임할 것으로 보인다"며 "특히 여소야대의 중의원 구도에서 야당과의 교섭 등 대들보 역할을 해온 모리야마 간사장이 사임할 경우 타격이 크다"고 전했다. 정권 운영을 그만큼 뒷받침해줄 후임자를 구하기 쉽지 않다는 분석이다.

이 신문은 "총리는 머잖아 당직 인사나 개각에 착수해야 하지만 당내에서는 아무도 인사에 응하지 않을 것이라는 관측도 나온다"고 소개했다. 그러면서 2021년 집권 1년 만에 총재 선거 불출마를 선언하고 총리 연임을 포기한 스가 요시히데 전 총리도 "애초 연임 의욕을 갖고 있었지만 인사 문제로 당내 협력을 얻을 수 없다는 점을 깨닫고 단념했다"고 전했다. 그러면서 "9월 말 임기가 끝나는 당직자 인사와 개각을 둘러싸고도 퇴진 위기가 계속될 것"이라고 내다봤다.

마이니치신문도 모리야마 간사장은 물론 스즈키 슌이치 총무회장, 오노데라 이쓰노리 정무조사회장, 기하라 세이지 당 선거대책위원장 등 당4역이 사임 의사를 주변에 밝히고 있다며 "이들이 일제히 떠나면 이시바 정권은 막다른 길에 처할 것이라는 전망이 나온다"고 보도했다.

인사 문제에 앞서 이시바 총리가 임기를 지속하기 위해서는 먼저 '리콜 규정'(당 규칙 6조4항)에 의한 조기 총재 선거가 발동되지 않도록 정치력을 발휘해야 한다. 자민당에는 소속 의원과 광역지자체 지부 대표자의 과반이 요구하면 총재 임기 도중에도 임시 선거를 치를 수 있다는 '리콜 규정'이 있다. 이시바 총리의 퇴진을 압박하는 당내 의원들 요구로 전날 자민당 본부에서 열린 중·참의원 양원 의원 총회에서는 이 규정에 따른 조기 총재 선거 실시 여부를 확인하는 절차를 밟자는 방안이 제기돼 채택됐다.

다만 이 규정에 의한 총재 선거 조기 실시가 이뤄진 적은 없어 세부 규정도 없는 상황이다. 이에 총회에서는 일단 총재 선거관리위원회에 관련 절차를 일임하기로 했다. 총재 선관위는 정원이 11명이지만 현재 결원이 6명이나 돼 일단 충원부터 해야 한다.

아이사와 이치로 총재 선관위 위원장은 "8월 말을 목표로 하는 총괄위원회 일정을 고려할 것"이라며 총재 선거 조기 실시 여부에 대한 찬반을 확인하는 절차를 이달 하순 이후 밟을 뜻을 밝혔다.

'리콜 규정'에 따르면 현재 당 소속 의원 295명과 광역 지자체 지부 대표자 47명 등 총 342명을 상대로 찬반을 물어 과반수인 172명이 찬성하면 조기 총재 선거를 치를 수 있다. 이시바 총리도 규정상으로는 재출마할 수도 있는 것으로 알려졌다.

이시바 총리는 총회 뒤 취재진에 거듭 퇴진을 거부할 뜻을 시사하면서 "리콜 규정' 발동 가능성과 관련해 "당 규칙에 따라 진행될 것"이라며 "제가 여기서 말할 수는 없다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



