국·영 1등급, 수학 2등급…GPT-5 2025 수능 성적은

고난도 주관식 일부 정답…기하·추론형 문제선 약점

오픈AI가 7일(미국 현지시간 기준), 자사의 최신 언어 모델 GPT-5를 공식 발표했다. 이미지=오픈AI AD 원본보기 아이콘

오픈AI가 7일(현지시간) 내놓은 차세대 거대언어모델(LLM) 'GPT-5'가 대학수학능력시험(수능) 문제풀이에서 수도권 상위권 대학 진학을 노려볼 만한 성적을 거뒀다.

8일 GPT-5 챗봇에 2025학년도 수능 국어(화법과 작문)·수학(미적분)·영어 영역 문제를 1번부터 끝까지 입력해 채점한 결과, 원점수 기준 국어 95점, 수학 82점, 영어 92점을 기록했다. 작년 수능 등급컷과 비교하면 국어·영어는 1등급, 수학은 2등급 수준이다.

이번 시험에서 두드러진 변화는 수학 계산 능력이었다. GPT-5는 1번부터 30번까지의 수학 문항을 이미지로 제시받고도 대부분 1~2초 안에 답을 내놨다. 풀이 과정은 '레이텍(LaTeX)' 수식으로 가독성을 높였다. 특히 4점 배점의 고난도 주관식 문항(29·30번) 중 하나는 약 1분 30초간의 계산 끝에 정답과 풀이를 정확히 제시했다. 다만 복잡한 조건 비교가 필요한 추론형 문항이나 도형 판단이 필요한 기하 영역에서는 '그럴듯한 오답'이나 '정답 없음'이라는 결과를 내놓는 등 한계를 보였다.

국어 영역에서는 비문학·작문 문제를 모두 맞혔으나 현대문학 비교(22번)와 고전 시가 해석(34번) 문제에서 오답을 냈다. 영어는 문장 순서 배열(37번·43번) 문제에서 재시도 기회를 줬음에도 동일한 오답을 선택해 총 4문제를 틀렸다.

탐구 영역에서는 사회탐구 과목에서 강세를 보였다. 사회문화, 윤리와 사상 등은 어려운 문항도 정확히 풀었지만, 물리·화학처럼 도표 분석이 필요한 과학탐구 과목에서는 비교적 쉬운 문제에서도 오답률이 높았다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



